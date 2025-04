Motorista se confunde com Google Maps e carro cai 12 metros; veja vídeo

Um carro caiu de uma altura de 12 metros na Indonésia após o motorista se confundir com as orientações do Google Maps. Câmeras de monitoramento flagraram a queda do veículo em uma avenida. As informações são do Daily Mail.

O que aconteceu?

Motorista configurou o Google Maps para direcioná-lo até a casa de um amigo, em Java Oriental, na Indonésia. O aplicativo orientou Rudie Heru Komandono, 61, a seguir por uma estrada, mas ele acabou se confundindo e seguiu por uma rodovia inacabada.

Ele seguiu em frente, passando por uma abertura em uma barreira de concreto. Em seguida, caiu de uma altura de aproximadamente 12 metros, e acabou parando em uma via movimentada.

Por sorte, no momento da queda, nenhum carro ou moto passava pelo local, e o veículo caiu com as rodas para baixo. O motorista levava uma amiga como passageira, Endang Sri Wahyuni, 47. Ambos sofreram apenas ferimentos leves.

Ainda segundo o Daily Mail, Rudie afirmou que o acidente "não foi culpa dele", pois estava "tentando seguir o GPS" no celular. Ele contou que a estrada ficou escura de repente e não havia outros veículos, até que houve a queda e o impacto no solo.

Rudie contou que a amiga disse que nunca mais entrará em um carro com ele novamente. Mas ele insistiu que não teve culpa.

Também segundo o Daily Mail, autoridades de trânsito locais disseram que, o motorista, de fato, entrou na área restrita por uma abertura nas barreiras de tráfego. Há faixas de saída em ambos os lados da via expressa elevada, as quais ele deveria ter utilizado, mas acabou seguindo em frente e indo até a ponte inacabada.