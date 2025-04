Como é o superiate de R$ 3,8 bi que Gates está vendendo e nunca usou

Bill Gates colocou à venda um superiate construído na Holanda, movido a hidrogênio e tratado como o mais sustentável do mundo. O cofundador da Microsoft nunca usou a embarcação avaliada em R$ 3,8 bilhões.

O que aconteceu

Batizada de Breakthrough, a embarcação tem sete andares e foi apresentada como símbolo da transição para uma náutica sustentável. Ela é movida a hidrogênio líquido e projetada para emitir apenas vapor d'água.

Gates sequer chegou a pisar no iate, construído pelo estaleiro holandês Feadship. O bilionário é conhecido por alugar embarcações para férias, o que explicaria a decisão de não manter o Breakthrough como item pessoal, segundo informou o jornal New York Post.

O possível comprador é o bilionário canadense Patrick Dovigi. Dovigi é CEO da Green For Life Environmental Inc. e já adquiriu superiates anteriormente, como o AHPO, comprado em 2023 por US$ 362 milhões (R$ 2,1 bilhões). As informações são do Economic Times of India.

Detalhes do deck do Breakthrough: piscina com fundo de vidro e áreas de convivência ao ar livre Imagem: Reprodução/Feadship/YachtBuyer

Deck privativo e heliponto

O sistema usa 16 células de combustível alimentadas por dois tanques criogênicos de 28 toneladas cada, mantendo o hidrogênio a -253°C. A embarcação é capaz de navegar até 6.500 milhas náuticas, o equivalente a 12 mil km com emissão zero, segundo o Economic Times. Ela também possui geradores auxiliares movidos a HVO, um biocombustível de segunda geração que reduz as emissões em até 90%.

A engenharia do iate permite que o calor gerado pelas células de combustível seja reaproveitado. Ele é usado para aquecer água, climatizar ambientes e até esquentar os pisos dos banheiros.

Detalhes técnicos e desempenho:

Comprimento: 118,8 metros

Largura (boca): 19 metros

Calado: 5,25 metros

Volume bruto: 7.247 GT

Velocidade máxima: 17 nós

Autonomia: 6.500 milhas náuticas

Combustível: 575 mil litros

Água doce: 185 mil litros

Motores auxiliares: 3 x MTU de 3.352 HP

Casco: Aço

Superestrutura: Alumínio

O iate pode acomodar até 30 convidados em 15 cabines, com uma equipe de 44 tripulantes. O destaque é o deck privativo do proprietário, que funciona como um apartamento de quatro andares com duas suítes, dois banheiros, escritórios com lareiras e uma sala de estar panorâmica.

O interior do iate foi desenhado pelo estúdio britânico RWD. Os ambientes misturam madeiras nobres com painéis inspirados em conchas marinhas e iluminação indireta para destacar as curvas dos móveis, segundo o New York Post.

As cabines VIP contam com varandas retráteis, ampliando o espaço em até 1,5 metro. Há também uma escadaria em espiral ladeada por estantes de livros e elevadores conectando os sete andares.

Detalhes de luxo:

Piscina de contracorrente com fundo de vidro

Heliponto que também funciona como quadra de pickleball

Academia completa, spa, sauna, sala de massagem e salão de beleza

Cinema com 12 lugares conversível em sala de jogos para crianças

Biblioteca ampla e lareiras espalhadas pelas salas

Sala de observação subaquática com janelas de 7 cm de espessura