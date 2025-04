Trump abriu investigações sobre tarifas em fármacos e semicondutores em 1º de abril

Em 1º de abril, o governo de Donald Trump abriu novas investigações que podem resultar em tarifas sobre produtos farmacêuticos e semicondutores, informou o Departamento de Comércio em documentos publicados nesta segunda-feira, 14.

A agência disse que abriu novas investigações sobre chips de computador e fármacos no início do mês, de acordo com a Seção 232 da Lei de Expansão do Comércio de 1962, que permite ao presidente impor tarifas sobre produtos considerados essenciais para a segurança nacional.

O governo não havia divulgado anteriormente que as investigações tarifárias haviam sido abertas, embora Trump tenha dito hoje que as tarifas sobre esses setores estão próximas.

Os registros indicam que as investigações tarifárias serão amplas. A investigação sobre semicondutores avaliará os impactos sobre a segurança nacional não apenas dos chips, mas também dos equipamentos de fabricação e dos chamados "produtos derivados". A investigação farmacêutica é igualmente abrangente, concentrando-se tanto nos próprios medicamentos quanto nos ingredientes e derivados.

O republicano havia isentado alguns semicondutores e outros produtos eletrônicos de sua ação tarifária recíproca, com sua equipe indicando que esses produtos acabariam sendo cobertos por tarifas específicas do setor.

A Casa Branca confirmou a abertura das investigações e os comentários estarão abertos até 12 de maio.