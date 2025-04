Número de mortos em boate na República Dominicana sobe para 231

Por Paul Mathiasen

(Reuters) - O número de mortos no desabamento do teto da boate na capital da República Dominicana, na semana passada, subiu para 231, informou o Ministro do Interior e da Polícia nesta segunda-feira, enquanto as famílias das vítimas começaram a entrar com ações judiciais contra os proprietários do estabelecimento.

A Semana Santa será diferente este ano no destino turístico caribenho, com diversos eventos e atividades cancelados. Festas na praia também foram proibidas, de acordo com a Marinha Dominicana.

As autoridades municipais suspenderam as atividades tradicionais de Páscoa que acontecem em praças e parques públicos.

Familiares de Virgilio Rafael Cruz, uma das vítimas que morreu em 8 de abril, iniciaram uma ação judicial contra os donos do estabelecimento, informou o advogado da família à imprensa local nesta segunda-feira. Outras famílias também indicaram que entrarão com ações judiciais.

A boate Jet Set é de propriedade de Antonio Espaillat, o segundo maior locutor da República Dominicana e dono de 50 estações de rádio.

"Desde o início, temos colaborado de forma total e transparente com as autoridades", disse Espaillat em um vídeo postado no Instagram logo após o incidente.

A mídia local e sites de venda de ingressos indicam que o clube pode acomodar entre 700 e 1.000 pessoas, embora não haja confirmação oficial de quantas estavam presentes no momento do desastre.

As autoridades iniciaram investigações para determinar as causas do desabamento. A investigação forense levará cerca de três meses para chegar a uma conclusão oficial, de acordo com Leonardo Reyes, chefe de um departamento governamental que supervisiona vulnerabilidades estruturais de edifícios.

(Reportagem de Paul Mathiasen)