Você pode ter comprado do mercado de Celso Portiolli e nem sabia

Você sabia que Celso Portiolli, rosto das tardes de domingo no SBT, também é empresário e ocupa lugar de destaque no comando da Market4u, a maior rede de mercados autônomos da América Latina?

O que aconteceu

O convite para entrar no negócio veio em 2022. A aproximação com a Market4u começou quando Portiolli se interessou pelo modelo de mercados instalados em condomínios, funcionando 24 horas por dia e sem funcionários. Segundo a empresa, o apresentador "se encantou pelo modelo e quis fazer parte do negócio".

Hoje ele ocupa múltiplos papéis na empresa. Portiolli é sócio, embaixador da marca e conselheiro de marketing e estratégia. "Ele participa ativamente das decisões de comunicação e posicionamento, especialmente nas frentes voltadas ao consumidor final", afirma o CEO da Market4u, Eduardo Córdova.

A presença dele provocou impacto direto na expansão. Segundo a empresa, o apresentador elevou a credibilidade da marca, ajudou na prospecção de novos franqueados e aumentou a confiança do consumidor. "O impacto foi muito maior do que o esperado", diz Córdova.

A empresa projeta crescimento e faturamento recorde em 2025. O Market4u fechou 2024 com 2.185 pontos de operação e faturamento de R$ 270 milhões. A meta é chegar a 2.500 unidades até o fim deste ano, com previsão de receita de R$ 326 milhões.

Os mercados funcionam com tecnologia própria e autonomia total. As compras são feitas via aplicativo, sem necessidade de funcionários, e os síndicos acompanham as vendas em tempo real. O objetivo é atender demandas básicas de forma prática, dentro do próprio condomínio.

A marca já está presente em 20 estados e no DF. Em muitos lugares, os consumidores nem percebem a conexão com o apresentador.

A trajetória dele na TV ajuda a explicar a confiança do público. Ex-radialista, Celso Portiolli virou redator de Silvio Santos e depois apresentador de programas como "Passa ou Repassa" e "Curtindo uma Viagem". Em 2009, assumiu o "Domingo Legal" e hoje é um dos principais nomes do SBT.

Portiolli continuará à frente da comunicação da empresa. Segundo a assessoria, ele seguirá como rosto da Market4u nos meios em que tem audiência, incluindo TV e redes sociais. "Ao unir sua influência à proposta do negócio, ele agrega valor à expansão da presença no mercado", resume o CEO.