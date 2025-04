Piso nacional: saiba qual o valor atual do piso do salário mínimo de 2025

O novo valor do salário mínimo nacional começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, com reajuste para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Apesar do aumento estar vigente desde janeiro, o pagamento só foi realizado em fevereiro porque os salários são sempre depositados no mês seguinte ao trabalhado. Dessa forma, o contracheque de fevereiro já reflete a correção.

O salário mínimo representa o menor valor que um trabalhador pode receber legalmente ao exercer uma atividade remunerada. Ele serve de referência para o cálculo de benefícios previdenciários, trabalhistas e assistenciais concedidos pelo governo federal.

O novo valor, de R$ 1.518, corresponde a um acréscimo de R$ 106, o que equivale a uma elevação de 7,5% — percentual acima da inflação no período. Ainda assim, o valor ficou um pouco menor do que o previsto inicialmente devido às medidas de contenção de gastos aprovadas no final de 2024.

A antiga fórmula de reajuste considerava a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — geralmente mais vantajoso para o trabalhador do que o IPCA — somada ao crescimento do PIB (Produto Interno Bruto). Se essa regra ainda estivesse em vigor, o novo salário mínimo seria de R$ 1.525.

No entanto, a regra atual incorporou um terceiro critério: um teto de crescimento das despesas públicas, limitado a 2,5%. Assim, mesmo que o PIB avance 3,2%, a correção pelo crescimento será restringida ao limite máximo.

O salário mínimo tem influência direta nos valores das aposentadorias pagas pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), além de diversos auxílios sociais. Por isso, o governo tem buscado evitar aumentos elevados que possam gerar impacto significativo nas contas públicas, especialmente em um cenário de ajuste fiscal.