Presidente de El Salvador descarta devolver aos EUA homem deportado por engano

Por Gram Slattery e Simon Lewis e Jeff Mason

WASHINGTON (Reuters) - O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, disse na Casa Branca nesta segunda-feira que não tinha planos de devolver um homem deportado por engano pelos Estados Unidos, sugerindo que fazer isso seria como contrabandear um terrorista para o país.

Os comentários foram feitos durante uma reunião no Salão Oval, onde vários funcionários do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, disseram que não eram obrigados a trazer de volta o salvadorenho Kilmar Abrego Garcia, apesar de uma ordem da Suprema Corte norte-americana dizer que eles devem facilitar o retorno do morador de Maryland.

O caso de Abrego Garcia chamou a atenção, já que o governo Trump deportou centenas de pessoas para El Salvador com a ajuda de Bukele, cujo país está recebendo US$6 milhões para abrigar os migrantes em uma megaprisão de alta segurança.

O governo norte-americano descreveu a deportação de Abrego Garcia como um erro administrativo. Mas, em documentos judiciais e na Casa Branca nesta segunda-feira, o governo indicou que não planeja pedir o retorno de Abrego Garcia, levantando questões sobre se estaria desafiando os tribunais.

Em um processo judicial, um funcionário do Departamento de Segurança Interna dos EUA disse que a agência "não tem autoridade para extrair à força um estrangeiro da custódia doméstica de uma nação soberana estrangeira".

Bukele disse aos repórteres que não tinha autoridade para devolver Abrego Garcia aos EUA

"A pergunta é absurda. Como posso contrabandear um terrorista para os Estados Unidos?", disse Bukele, ecoando a alegação do governo Trump de que Abrego Garcia é membro da gangue MS-13.

Os comentários de Bukele foram feitos logo após a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, dizer na mesma reunião que os EUA precisavam apenas "fornecer um avião" se Bukele quisesse devolver Abrego Garcia.

Os advogados de Abrego Garcia negaram a alegação de que ele é membro de uma gangue, dizendo que os EUA não apresentaram nenhuma evidência confiável.

Os EUA enviaram Abrego Garcia para El Salvador em 15 de março.

"A política externa dos Estados Unidos é conduzida pelo presidente dos Estados Unidos, não por um tribunal", disse o secretário de Estado Marco Rubio durante a reunião no Salão Oval.

(Reportagem de Gram Slattery, Simon Lewis e Jeff Mason; reportagem adicional de Jack Queen, Andrew Chung, Mike Scarcella, Sarah Morland, Tom Hals, Julio-Cesar Chavez, Doina Chiacu e Katharine Jackson)