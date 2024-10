Boulos se aproxima em debate, e Nunes abraça rival: 'Não vai me intimidar'

Do UOL*, em São Paulo

O candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) abraçou o adversário, Guilherme Boulos (PSOL), durante debate para a Prefeitura de São Paulo nesta segunda (14).

O que aconteceu

Adversários podiam sair dos púlpitos e se movimentar livremente enquanto falavam. Nunes falava que Boulos fugiu de um oficial de Justiça, enquanto o candidato do PSOL balançava a cabeça atrás, e chegava perto do atual prefeito.

Aproximação desconcentrou prefeito, que olhou para o lado. Boulos pergunta: "Tudo bem?", e Nunes o abraça, dizendo: "Você está bem?". Boulos ri, e responde: "Tudo bem, e você? Tudo firme?".

Nunes seguiu, dizendo que o deputado não irá intimidá-lo. "Você não vai me intimidar, sabe por quê? Eu vim da periferia, do Parque Santo Antônio. Eu não tenho medo de nada", declarou.

Abraço foi momento tenso. Fora das câmeras, a equipe de Nunes reclamou da aproximação de Boulos, dizendo que o adversário burlou as regras. A reportagem do UOL registrou que todos os seguranças que estavam nos bastidores foram para o estúdio nesse momento.

No início do bloco seguinte, Boulos ironizou o momento. "Vou manter distância para você não se assustar", disse.

Boulos e Nunes trocaram farpas, mas encerraram programa se cumprimentando com aperto de mão. O clima é diferente dos embates do primeiro turno, marcados por cadeirada e soco nos bastidores.

Ao fim do debate, Boulos disse que o abraço foi um "susto" de Nunes. "Acho que foi um susto, ele é um prefeito assustado", declarou.

Já Nunes disse que aproximação foi "tática" para intimidação. "Ele usou uma tática pra tentar me intimidar", respondeu Nunes, ao ser questionado sobre o gesto. "Mas eu vim do Parque Santo Antônio, né, gente, não vou me intimidar tão fácil assim."

Veja confrontos entre Boulos e Nunes no debate

Você vem num debate, tropeça e gagueja, imagina você em uma mesa com a Enel, com as OSs [organizações sociais]. Não dá conta. Não segura.

Guilherme Boulos

Eu venho da periferia. Eu não mudei para lá por uma questão de oportunismo.

Ricardo Nunes

A experiência pesa. Por isso que eu estou bem na pesquisa e você não está.

Ricardo Nunes

Essa experiência sua, cheia de suspeita de corrupção, incompetência, essa eu quero longe de mim.

Guilherme Boulos

*Participam desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Fabíola Perez, Laila Nery e Saulo Pereira Guimarães, do UOL, em São Paulo