Roland-Garros anuncia homenagem a Rafael Nadal, maior vencedor da história do torneio

O tenista Rafael Nadal será o grande homenageado na edição 2025 de Roland-Garros, anunciou nesta quinta-feira (17) a organização do torneio, que acontece entre os dias 19 de maio e 8 de junho, em Paris, na França. O espanhol é o maior vencedor da história do torneio com 14 títulos.

A homenagem será feita quase um ano após sua última partida no saibro parisiense. Nadal se aposentou do tênis profissional em novembro de 2024, após disputar a Copa Davis, em Málaga, caindo nas quartas de final com o time da Espanha.

"A ideia é ter uma visão de futuro e também celebrar aqueles que nos fizeram vibrar no passado. Entre as homenagens, uma é para Rafael Nadal que marcou a história de Roland-Garros. Seus 14 títulos talvez permaneçam inigualáveis (...) Queremos que seja especial, que seja excepcional", disse a diretora do torneio, Amélie Mauresmo, em coletiva de imprensa.

Através da rede social X, antigo Twitter, o espanhol reagiu ao anúncio da honraria com uma curta publicação em seu perfil oficial: "Vejo você em breve, Paris".

Em sua última participação em Roland-Garros, Rafael Nadal acabou sendo eliminado precocemente na primeira rodada. Ele perdeu para o alemão Alexander Zverev, que seria o vice-campeão daquela edição, sendo derrotado na final pelo também espanhol Carlos Alcaraz.

Além de Nadal, dois tenistas franceses serão homenageados em 2025. Richard Gasquet, que vai se aposentar após sua última partida nesta edição, e Mary Pierce, a última francesa a vencer Roland-Garros, em 2000, cuja conquista está completando 25 anos.

"O aniversário de 20 anos [do título de Pierce] ocorreu durante o período da Covid-19, então não foi simples poder homenageá-la como desejávamos. Este ano a homenagem ocorrerá entre as duas semifinais femininas no dia 5 de junho", explicou Amélie Mauresmo.

Brasil em quadra

O Brasil marca presença na edição 2025 de Roland-Garros com três tenistas já confirmados entre os 128 atletas que disputarão a chave principal do torneio. No feminino, Bia Haddad, número 17 do ranking da WTA, é a única representante brasileira.

Já no masculino, João Fonseca é o principal nome, que chega para o torneio melhor ranqueado, na 59ª posição do ranking mundial da ATP. Além dele, Thiago Monteiro, atual 93º, também está na chave principal.

Aumento na premiação

Além das homenagens, a organização de Roland-Garros anunciou nesta quinta-feira que a premiação do torneio vai ultrapassar os € 56 milhões (mais de R$ 369 milhões). O valor representa um acréscimo de mais de 5% em comparação com a edição de 2024, algo que vinha sendo exigido pelos jogadores em torneios de Grand Slam.

"Esse é um aumento de quase € 3 milhões, mais de 5% em relação ao ano passado, totalizando € 56.352.000", explicou a diretora do torneio, Amélie Mauresmo.

(Com FranceInfo e Reuters)