Mulher é presa suspeita de envenenar com ovo de Páscoa mãe e filhos no MA

Do UOL, em São Paulo

A Polícia Civil do Maranhão prendeu uma mulher suspeita de envenenar com um ovo de Páscoa uma mãe e dois filhos em Imperatriz, no Maranhão. O garoto, de 7 anos, não sobreviveu.

O que aconteceu

Mulher de 36 anos foi presa hoje. A suspeita detida é ex-namorada do atual companheiro da mãe das crianças. Ela foi capturada por uma equipe da Delegacia Regional de Santa Inês em um ônibus interurbano, na cidade de Santa Inês, onde reside.

Um inquérito foi instaurado pela Delegacia de Homicídios de Imperatriz. A polícia esclareceu que segue ouvindo testemunhas para esclarecer o caso.

Criança morreu. Uma criança de sete anos morreu na madrugada de hoje após comer o doce. A mãe e a irmã dele passaram mal e estão internadas em estado grave.

Suspeita de envenenamento. A Polícia Civil do Maranhão afirmou que o caso está sendo investigado como prioridade.

O corpo do menino foi submetido a exame de necropsia no Instituto Médico Legal de Imperatriz. A Polícia Civil informou que aguarda o laudo pericial para confirmar a causa da morte. As autoridades também requisitaram ao IC (Instituto de Criminalística) de Imperatriz a coleta de material para análise laboratorial das vítimas que permanecem hospitalizadas.

Amostras do alimento foram enviadas para análise no IC. Mais detalhes do caso não serão divulgados para não atrapalhar as investigações, segundo a polícia.

O nome da mulher presa não foi divulgado pela polícia. Por isso, o UOL não conseguiu localizar a defesa dela. O espaço segue aberto para manifestação.

Criança morreu após comer chocolate

Mãe, de 36 anos, e irmã da vítima, de 13 anos, estão internadas. Elas também comeram o doce e foram encaminhadas em estado grave para a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Municipal de Imperatriz, segundo a Polícia Militar do Maranhão.

Chocolate foi entregue na quarta-feira (16) por motoboy com bilhete. "Com amor. Feliz Páscoa", dizia a mensagem. Após receber o doce, a mulher comeu o chocolate e deu para os dois filhos. A polícia não esclareceu se já há detalhes sobre quem enviou o doce.

Família passou mal logo após comer o ovo. O pai da criança e ex-marido da mãe prestou os primeiros socorros. O menino de sete anos foi socorrido, mas não resistiu.

"Ela estava na residência dela, o mototáxi chegou aleatoriamente e entregou. Logo quando ela recebeu, alguém ligou para ela e perguntou se ela tinha recebido. Aí ela disse que sim e perguntou quem era. A pessoa que estava na linha disse 'você vai saber quem é'", relatou o irmão da vítima à imprensa local. Ele disse não saber quem entregou o chocolate. "A gente quer justiça, não sabe o que aconteceu. Alguém entregou para ele [o mototáxi] essa sacola", acrescentou.

Governador do Maranhão lamentou a morte da criança. Em nota publicada no X, Carlos Brandão (PSB), prestou solidariedade à família da criança que morreu. "A suspeita do crime já foi presa e a Polícia Civil instaurou inquérito, ouviu testemunhas e aguarda o laudo pericial para confirmação da causa. A mãe e a irmã da criança continuam internadas. Nosso sistema de segurança segue acompanhando o caso para que medidas cabíveis sejam tomadas", publicou.