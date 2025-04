Cidade de São Paulo chega a 5 mortes por dengue em 2025; casos confirmados passam de 30 mil

O número de mortes por dengue na capital paulista subiu para cinco e os casos confirmados da doença chegaram a 31.669, segundo dados do Painel de Arboviroses do Governo do Estado de São Paulo atualizados na quarta-feira, 16.

A incidência média na cidade é de 227,7 casos a cada 100 mil habitantes, mas há regiões em que o índice ultrapassa o nível de epidemia, de 300 casos por 100 mil habitantes. É o caso do Capão Redondo, na Zona Sul, que tem a maior incidência do município: 445,4.

Em Perus, na Zona Norte, são 441,5 casos por 100 mil habitantes e no Rio Pequeno, na Zona Oeste, 415,5, de acordo com o último boletim epidemiológico de arboviroses da Secretaria Municipal da Saúde, com dados até o dia 9 de abril.

Em todo o Estado de São Paulo, foram registrados 485.130 casos confirmados de dengue e 495 mortes devido à doença. Outros 455 óbitos seguem em investigação.

Os hospitais notaram o aumento. Levantamento feito pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo (SindHosp) com 97 instituições, entre os dias 25 de março e 7 de abril, revelou que 89% observaram alta no número de casos.

Em 76% dos hospitais, as internações em UTIs cresceram até 5%, com tempo médio de internação entre cinco e dez dias. Em leitos clínicos, 44% dos hospitais relataram aumento de até 5% nas internações e 35%, entre 6% e 10%. A demanda por atendimento também cresceu nos prontos-socorros, com 88% das instituições relatando aumento na procura.

No País, o painel de monitoramento do Ministério da Saúde, com dados até 12 de abril, aponta 1.010.833 casos prováveis da doença e 668 mortes confirmadas. Outros 724 óbitos permanecem em investigação.

Vacinação

Na cidade de São Paulo, a vacina contra dengue está disponível nas unidades básicas de saúde (UBSs) para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

Em farmácias e clínicas particulares, o imunizante pode ser aplicado em pessoas de 4 a 59 anos. O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas. O preço por dose varia entre R$ 350 e R$ 400.