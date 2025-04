Lula não falsificou diploma universitário com erros de português

Um vídeo que circula nas redes sociais enganam ao insinuar que o presidente Lula teria falsificado um diploma universitário contendo erros de português.

O documento que o petista mostra na imagem é um diploma simbólico dado por estudantes e sem caráter oficial. O fato ocorreu em 2017, após a Justiça proibi-lo de receber o título doutor honoris causa da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

No vídeo, uma mulher mostra reportagem da Gazeta do Povo com o título "Diploma dado a Lula tem erro de português; universidade nega ter produzido documento". Ela diz que o "diploma de Lula é falso, tem erros de português e a universidade declara 'nunca nem vi'".

Porque é distorcido

Diploma simbólico foi dado após Justiça barrar título a Lula. Em agosto de 2017, um dia antes da entrega, a Justiça Federal da Bahia suspendeu o título de doutor honoris causa que seria dado a Lula pela UFRB (aqui e aqui). Em protesto, alunos da instituição deram ao ex-presidente um diploma sem validade (aqui)

Documento continha erros de português. A imagem do diploma simbólico foi compartilhada pelo sociólogo Emir Sader em uma rede social (aqui e abaixo). O caso acabou viralizando porque havia dois erros de português nele. No começo do texto, uma vírgula separa o sujeito do predicado: "A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, [sic] concede ao maior presidente da República Federativa do Brasil, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o torneiro mecânico, o título de doutor honoris causa". Na sequência, o texto aparece assinado por "dicentes" da UFRB", quando o correto é "discentes" (aqui).

UFRB esclareceu que não foi responsável pela emissão do diploma. Após a polêmica, a instituição declarou que não produziu o documento entregue a Lula (aqui). Na imagem, é possível observar que o diploma simbólico não contém a assinatura do então reitor Silvio Soglia.

Lula não coloca UFRB em lista de títulos recebidos. O UOL Confere localizou duas relações de títulos doutor honoris causa em sites oficiais do petista. Em nenhuma delas aparece o nome da universidade baiana (aqui e aqui).

Gazeta do Povo não disse que Lula falsificou diploma. Em texto da época usado no post desinformativo, o site aborda os erros de português, afirma que a UFRB negou que o diploma fosse da instituição e explica que foi dado por estudantes (aqui).

Título honoris causa é uma honraria concedido por universidades. Ele é dado a pessoas que se destacaram em áreas como ciência, cultura, política ou serviço à sociedade, sem precisar ter cursado graduação ou especialização. O título é a máxima distinção concedida por uma universidade.

