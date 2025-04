Roland Garros vai manter juízes de linha na edição de 2025

Roland Garros, o único torneio do Grand Slam que resistiu à arbitragem automatizada, manterá seus juízes de linha para a edição de 2025 (25 de maio a 9 de junho), confirmaram os organizadores nesta quinta-feira (17).

"Queremos manter os árbitros o máximo de tempo possível", declarou Gilles Moretton, presidente da Federação Francesa de Tênis (FFT), durante a coletiva de imprensa de apresentação do torneio.

"Somos o país com os melhores árbitros do circuito em todos os torneios mundiais. Somos uma referência e queremos mantê-los", afirmou.

Entre os outros torneios do Grand Slam, o Aberto da Austrália e o US Open aprovaram a arbitragem eletrônica em 2021, e Wimbledon vai adotá-la na edição deste ano.

Os juízes de linha foram dispensados de vários torneios masculinos desde 1º de janeiro, após uma decisão da ATP.

"São os jogadores que decidem. Se amanhã os jogadores vierem até nós por unanimidade e disserem que não jogarão se a máquina não estiver disponível", o torneio poderá aprovar, admitiu Moretton. "Mas, por enquanto, esse não é o caso no saibro", disse ele.

Por outro lado, os organizadores confirmaram as tão esperadas homenagens deste ano a Rafael Nadal, quatorze vezes campeão de Roland Garros e que se aposentou em novembro de 2024, e a Richard Gasquet, o veterano tenista francês que anunciou sua aposentadoria do torneio da capital.

Em relação à programação do torneio de 2025, os organizadores decidiram adiar a segunda semifinal masculina, que não ocorrerá antes das 19h locais (16h de Brasília) em vez de 17h30. como no ano passado, em meio a críticas sobre arquibancadas vazias na quadra central.

"O objetivo é lotar as arquibancadas inferiores. Não conseguimos isso no ano passado; não estávamos no nível que deveríamos estar", reconheceu a ex-número 1 do mundo, Amelie Mauresmo, diretora do torneio.

Em meio a críticas de tenistas que exigem mais dinheiro em torneios do Grand Slam, Roland Garros aumentou a premiação deste ano para € 56,35 milhões (cerca de R$ 375 milhões), um aumento de 5,21% em comparação a 2024.

