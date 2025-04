Trump destaca avanços em negociações tarifárias e mira novos acordos comerciais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 17, que as negociações tarifárias com outros países têm avançado de forma positiva. Ele ressaltou ainda o interesse internacional em firmar acordos. "Outros países querem fazer acordos sobre tarifas mais do que eu quero", disse, em entrevista coletiva na Casa Branca após se reunir com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. "Se os países não quiserem negociar tarifas, nós negociaremos por eles."

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, confirmou que as conversas nessa frente estão ganhando ritmo.

Segundo ele, a Coreia do Sul será o foco na próxima semana, com a Índia entrando na pauta em breve. Ele disse ainda que já há interlocução com a União Europeia e que o foco atual do governo são as 15 maiores economias do mundo.

Trump também citou um possível acordo com a Ucrânia na área de minerais, previsto para ser assinado na próxima quinta-feira.

Reforçou, ainda, sua postura dura em relação às negociações nucleares com o Irã: "Irã quer conversar. Eles não podem ter arma nuclear."

E completou: A ausência de um entendimento seria "péssimo para o Irã."

Sobre a guerra na Ucrânia, Trump disse que seu principal objetivo é "fazer Vladimir Putin parar com a guerra", mas demonstrou descontentamento com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky: "Não responsabilizo Zelensky pela guerra, mas não estou feliz com ele. Não estou feliz com ninguém envolvido. Mas teremos uma resposta da Rússia ainda nesta semana."

Ao comentar sobre a Europa, declarou: "Espero que a Europa seja grande de novo. A Europa é muito importante para mim", embora tenha criticado os desafios enfrentados pelo continente, sobretudo na área da imigração.

Trump também defendeu sua política tarifária como bem-sucedida: "Tarifas estão nos deixando ricos, depois de perder trilhões de dólares com Joe Biden."

Ele justificou as medidas contra China, México e Canadá como punições pela permissão ao tráfico de fentanil.

Em relação ao mercado, comentou: "Tivemos hoje um balanço ruim de uma empresa de saúde UnitedHealth que pegou no mercado de ações." Em seguida, elogiou o presidente da Nvidia, Jensen Huang, a quem chamou de "meu amigo". "Não tenho nenhuma preocupação com ele."