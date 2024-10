Importação de minério de ferro pela China sobe com preço mais baixo e expectativa de demanda

PEQUIM (Reuters) - As importações de minério de ferro pela China aumentaram 2,7% em setembro ante agosto e 2,9% em relação ao ano anterior, mostraram os dados alfandegário nesta segunda-feira, com as encomendas impulsionadas pelos preços mais baixos e pela esperança de melhora da demanda durante a alta temporada de construção.

A China, maior consumidor mundial de minério de ferro, trouxe 104,13 milhões de toneladas do principal ingrediente da fabricação de aço no mês passado, o volume mais alto desde janeiro, de acordo com dados da Administração Geral de Alfândega.

Isso superou as previsões de 98 milhões a 103 milhões de toneladas feitas por analistas, citando o impacto do tufão sobre o desembaraço alfandegário e menos remessas de mineradoras de alto custo.

As importações somaram 101,39 milhões de toneladas em agosto e 101,18 milhões de toneladas no mesmo mês em 2023.

Os preços em queda devido à diminuição da demanda e aos altos estoques portuários vinham impulsionando mais encomendas do exterior, em meio às expectativas de aumento da demanda em setembro e outubro.

O preço médio em agosto e setembro ficou bem abaixo de 100 dólares por tonelada, segundo dados da consultoria Steelhome.

A menor produção doméstica do minério também incentivou as usinas a comprar mais cargas marítimas, disseram analistas.

Nos três primeiros trimestres de 2024, as importações de minério de ferro da China totalizaram 918,87 milhões de toneladas, um aumento de 4,9% em relação ao ano anterior, mostraram os dados.

(Reportagem de Amy Lv e Colleen Howe)