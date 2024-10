Time italiano demite treinador pela 1ª vez em quase 30 anos

ROMA, 11 OUT (ANSA) - O Cittadella, time que disputa a Série B do Campeonato Italiano, demitiu um treinador pela primeira vez em quase 30 anos.

Atualmente na antepenúltima posição no torneio, o clube da região do Vêneto despediu Edoardo Gorini em razão do início de temporada irregular.

A última vez que a equipe granata havia demitido um técnico foi em março de 1996, quando o Cittadella disputava a já extinta Série C2. Na ocasião, o clube mandou embora Gesualdo Albanese e o substituiu por Dino D'Alessi.

Já Gorini, que estava no comando do Citta desde 2021, será substituído interinamente por Roberto Musso.

Em 28 anos, apenas cinco treinadores passaram pelo Cittadella, com destaque para Claudio Foscarini, que comandou o clube entre 2005 e 2015. (ANSA).

