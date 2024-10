Itaú BBA estreia Academia Socioambiental Agro

Brasília, 7 - O Itaú BBA lança, nesta segunda-feira, 7, a Academia Socioambiental Agro, plataforma de ensino à distância voltada à sustentabilidade do agronegócio. Os conteúdos serão gratuitos e disponibilizados a correntistas e não clientes do banco.Em nota, o banco informou que a iniciativa integra seu compromisso em liderar a transição climática. "Nosso objetivo ao abordar sustentabilidade é garantir a perenidade dos negócios. Queremos ser o banco da transição para a agricultura de baixo carbono, o que inclui não apenas o fomento por meio de instrumentos de financiamento, mas também a educação dos nossos clientes, considerando a perspectiva de crescimento para o agronegócio no país e no Itaú BBA", disse o diretor de Agronegócio do Itaú BBA, Pedro Fernandes.O primeiro módulo da Academia terá duração de sete meses e diferentes formatos de conteúdo. Na plataforma, produtores que estão na "vanguarda socioambiental" poderão com partilhar as experiências e resultados do modelo de produção. Os temas serão divididos em ESG no agro: uma introdução ao tema; oportunidades e riscos; o agro no processo de transição energética; práticas sustentáveis; bioinsumos; produção e preservação no agro; o contexto internacional e os impactos no comércio.A plataforma soma-se ao projeto de Academia da Governança Agro, lançada pelo Itaú BBA em 2022.