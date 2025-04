Governo Trump publica registros do assassinato de RFK

Por Chris Prentice

NOVA YORK (Reuters) - O Arquivo Nacional dos Estados Unidos liberou milhares de páginas de registros relacionados ao assassinato do senador Robert F. Kennedy, de acordo com o site da agência, seguindo a ordem do presidente Donald Trump de publicar informações anteriormente confidenciais.

O Arquivo Nacional liberou mais de 10.000 páginas de registros relacionados ao assassinato de Kennedy, de acordo com detalhes em seu site nesta sexta-feira. A medida faz parte de um esforço mais amplo do governo Trump para tornar públicas informações sobre os assassinatos de vários norte-americanos de alto nível.

A agência já havia publicado registros relacionados ao assassinato do então presidente John F. Kennedy em 1963, que foi morto vários anos antes do senador, seu irmão.

"Levantar o véu sobre os documentos de RFK é um passo necessário para restaurar a confiança no governo norte-americano", disse o secretário de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., filho do senador, em um comunicado.

O chefe de saúde já havia dito anteriormente que acredita que seu pai foi morto por vários homens armados, uma afirmação que contradiz os relatos oficiais.

O governo Trump também prometeu tornar públicos os registros relacionados ao assassinato do líder dos direitos civis Martin Luther King, Jr.

Os Arquivos Nacionais não responderam a um pedido de comentário sobre quando esperar os arquivos de King ou se mais arquivos serão liberados em conexão com os assassinatos dos irmãos Kennedy.

(Reportagem de Chris Prentice)