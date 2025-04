Imigrantes venezuelanos são informados sobre deportação iminente de acordo com lei de guerra dos EUA

Por Luc Cohen e Kristina Cooke

(Reuters) - Dois homens venezuelanos detidos no Texas foram informados por uma autoridade dos Estados Unidos que eles serão deportados em breve, de acordo com uma lei norte-americana dos tempos de guerra do século 18, disseram os advogados de alguns imigrantes venezuelanos a um tribunal federal dos EUA nesta sexta-feira.

Em um processo judicial, os advogados da American Civil Liberties Union solicitaram ao juiz distrital dos EUA James Hendrix, em Abilene, Texas, que bloqueie essas deportações.

A deportação dos homens seria a primeira desde que a Suprema Corte dos EUA disse ao governo do presidente Donald Trump, em 7 de abril, que deve notificar os imigrantes venezuelanos que está tentando deportar de acordo com a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798 e dar-lhes a oportunidade de contestar suas deportações no tribunal.

Solicitada a comentar sobre quaisquer voos de deportação futuros, a secretária assistente de Segurança Interna dos EUA, Tricia McLaughlin, disse em um comunicado nesta sexta-feira: "Não vamos revelar os detalhes das operações de combate ao terrorismo, mas estamos cumprindo a decisão da Suprema Corte".

A Suprema Corte não indicou quantos dias de aviso prévio devem ser fornecidos. Advogados de todo o país pediram que os imigrantes sejam notificados com 30 dias de antecedência para que possam contestar suas deportações. O governo Trump não disse publicamente com quantos dias de antecedência pretende notificar os imigrantes.

(Reportagem de Luc Cohen em Nova York e Kristina Cooke em Los Angeles)