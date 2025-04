Bombeiros quebram banheiro para resgatar gato de tubulação em Valinhos (SP)

Do UOL, e São Paulo

O Corpo de Bombeiros de Valinhos, no interior de São Paulo, precisou quebrar a parede de um banheiro para resgatar um gatinho que ficou preso na tubulação.

O que aconteceu

O gato estava em um cano de 75 milímetros. Depois de horas ouvido os miados do felino, o tutor do animal, que mora do Jardim Nova América 2, decidiu acionar o resgate na tarde de ontem (17).

O filhote caiu no exaustor do banheiro e ficou preso no cano. Depois de examinar todo o banheiro, a equipe quebrou a parede e cortou a tubulação para chegar ao gato, segundo os bombeiros.

O animal foi retirado sem escoriações. Ele, então, foi entregue ao tutor, que agradeceu o trabalho da equipe.