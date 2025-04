Peru concordou com retirada de ex-primeira-dama do país pelo Brasil

Do UOL, em São Paulo

O governo do Peru concordou com a retirada da ex-primeira-dama do país, Nadine Heredia, pelo Brasil. A informação foi divulgada pelo ministro das relações exteriores, Mauro Vieira, em entrevista ao canal de TV GloboNews hoje.

O que aconteceu

"Asilo foi (concedido) com base em critérios humanitários", disse Vieira. Além disso, uma cirurgia feita recentemente por Nadine e o fato da ex-primeira-dama ter um filho menor de idade pesaram na decisão do governo brasileiro.

Uso de avião da FAB era "a única forma de retirá-la do país em segurança e com rapidez", afirmou ministro. A questão foi motivo de polêmica. Mas, segundo o chanceler, não havia avião comercial disponível para transportá-la do Peru ao Brasil.

O presidente Lula foi avisado de que asilo diplomático seria concedido à Nadine. Ele negou semelhanças entre o caso da ex-primeira-dama e o de Oswaldo Eustáquio, blogueiro preso na Espanha por envolvimento em tentativa de golpe: "Eu acho que são dois casos totalmente diferentes e quem não podem ser comparados".

Vieira negou constrangimentos para o Brasil no caso. Ele disse que a decisão de conceder asilo diplomático à Nadine se amparou na Convenção de Caracas, assinada pelo país em 1954. Ministro citou "tradição de acolhimento" do Brasil e disse que Itamaraty não poderia ter agido de outra forma.

Nadine foi condenada por lavagem de dinheiro

Justiça peruana condenou ex-primeira-dama a 15 anos de prisão. Ao UOL, a defesa de Nadine afirmou que não há provas para a condenação dela e que as decisões "foram lastreadas por uma única delação que já é inclusive objeto de dúvidas e polêmicas no próprio Peru".

Nadine é mulher de Ollanta Humala. O ex-presidente peruano de 62 anos está preso no país e também foi condenado a 15 anos de prisão. De acordo com a Justiça peruana, ele e a esposa usaram valores ilícitos de empresas brasileiras para sua campanha política de 2011, da qual saiu vencedor. Humala governou até 2016.

Além de Humala, Peru tem outros dois ex-presidentes presos. São eles: Alejandro Toledo e Pedro Castillo. Os três se encontram detidos em uma unidade de operações especiais da polícia, localizada em um bairro pobre de Lima.

Nadine pediu asilo na embaixada do Brasil na terça (15). Sua chegada ao local se deu horas depois de sua condenação pela Justiça. No dia seguinte, ela pousou em um avião da FAB em Brasília, de onde seguiu para São Paulo.