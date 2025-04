Ataque mais mortal dos EUA no Iêmen mata 74 pessoas em terminal de petróleo, dizem houthis

ADEN/WASHINGTON (Reuters) - Os ataques dos Estados Unidos ao terminal de combustível de Ras Isa, no Iêmen, na costa do Mar Vermelho, mataram pelo menos 74 pessoas no ataque mais mortal desde que os EUA iniciaram sua campanha de bombardeio contra os houthis no ano passado, de acordo com o Ministério da Saúde administrado pelos houthis.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou a intensificação dos ataques no mês passado, na maior operação militar dos EUA no Oriente Médio desde que assumiu o cargo em janeiro. Washington prometeu continuar atacando os houthis alinhados ao Irã até que o grupo interrompa os ataques à navegação no Mar Vermelho.

O porta-voz do Ministério da Saúde, Anees al-Asbahi, disse que 171 pessoas ficaram feridas nos ataques de quinta-feira, de acordo com os números preliminares, e que as equipes de resgate continuam os esforços de busca por vítimas.

Os militares dos EUA disseram que os ataques tinham como objetivo cortar uma fonte de combustível para o grupo militante houthi. O porto tem uma forte presença militar, além de ser o principal centro de importação de combustível, disseram fontes iemenitas.

Entre os mortos estavam funcionários da Safer Oil Company, que opera o porto, e da Yemen Petroleum Company, responsável por supervisionar as remessas de combustível importado e sua distribuição, acrescentaram as fontes.

O Comando Central dos EUA não comentou o número de vítimas do Ministério da Saúde.

"O objetivo desses ataques foi degradar a fonte econômica de poder dos houthis, que continuam a explorar e a causar grande sofrimento aos seus compatriotas", afirmou em um post no X.

Os EUA e Israel já haviam atacado o porto anteriormente, considerando-o um centro de lançamento de drones, mísseis e ataques a navios.

Os houthis, alinhados ao Irã, assumiram o controle de grande parte do Iêmen na última década. Desde novembro de 2023, o grupo lançou dezenas de ataques com drones e mísseis contra embarcações no Mar Vermelho, dizendo que estavam alvejando navios ligados a Israel em solidariedade aos palestinos por causa da guerra em Gaza.

O terminal de Ras Isa, que fica cerca de 55 km ao norte da cidade portuária de Hodeidah, tem uma capacidade de armazenamento de 3 milhões de barris.

Os impostos sobre a importação de combustível geram centenas de milhões de dólares por ano para o governo houthi, disseram as fontes.

(Reportagem de Mohammed Ghobari, Ismail Shakil, Sarah Morland, Hatem Maher, Jana Choukeir)