Trump considera destituir o presidente do Federal Reserve

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua equipe consideram a possibilidade de destituir o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, disse o principal assessor econômico da Casa Branca nesta sexta-feira (18).

"O presidente e sua equipe continuarão analisando o assunto", disse o diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett, a repórteres quando questionado sobre a possibilidade de remover Powell do cargo, um dia após Trump atacar o chefe do banco central.

Jerome Powell está na mira do presidente há vários dias devido à sua recusa em reduzir as taxas.

"Não estou satisfeito com ele. Avisei a ele e, se eu quiser que ele saia, ele sairá de lá muito rápido, acredite", disse Donald Trump na quinta-feira.

O bilionário republicano não tem o poder de demitir diretamente os presidentes do Fed. Para remover Jerome Powell do cargo, ele teria que iniciar um longo processo e demonstrar que ele cometeu uma falha grave.

Donald Trump nomeou Jerome Powell para liderar o Fed durante seu primeiro mandato em 2018, mas agora o acusa de politizar o banco central americano.

O presidente do Fed alertou, na quarta-feira, que os efeitos das tarifas de Trump "quase certamente levarão a um aumento pelo menos temporário da inflação".

O magnata republicano aumentou as tarifas alfandegárias sobre produtos que entram nos Estados Unidos, impondo agora um mínimo universal de 10%.

