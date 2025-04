Em conflito com papa Francisco, Vance comparece à cerimônia da Sexta-feira Santa no Vaticano

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, um católico que entrou em conflito com o papa Francisco por causa das políticas de imigração do governo Trump, participou de uma cerimônia religioso no Vaticano nesta sexta-feira, à qual o papa não compareceu.

Vance, que visita a Itália com sua família no fim de semana da Páscoa, participou de uma cerimônia na Basílica de São Pedro para a Sexta-feira Santa, o dia em que os cristãos marcam a crucificação de Jesus.

O vice-presidente foi visto entrando no evento com sua esposa Usha e seus três filhos pequenos. Vance carregava uma das crianças em seus braços.

O papa Francisco está limitando suas aparições públicas por ordem médica enquanto se recupera de uma pneumonia dupla.

O papa fez do cuidado com os imigrantes um dos principais temas de seu papado de 12 anos. Ele criticou duramente os planos do governo Trump de deportar milhões de imigrantes nos EUA, chamando a política de "desgraça".

Vance, que se tornou católico em 2019, citou o ensino católico da era medieval para justificar a repressão à imigração.

Francisco refutou o conceito teológico que Vance usou para defender a repressão em uma carta aberta incomum aos bispos católicos dos EUA sobre o governo Trump em fevereiro, e chamou o plano de Trump de uma "grande crise" para os EUA.

"O que é construído com base na força, e não na verdade sobre a igual dignidade de todo ser humano, começa mal e terminará mal", disse o papa.

Vance deve ter uma reunião formal no Vaticano no sábado com o cardeal Pietro Parolin, a autoridade mais sênior da Igreja depois do papa. Não se espera que Francisco participe.

As autoridades católicas dos EUA também criticaram os cortes do governo Trump na ajuda externa e nos programas de bem-estar domésticos.