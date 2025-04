França: reportagem revela novas contaminações na fábrica da Perrier, da Nestlé

Novos episódios de contaminação por bactérias patogênicas foram constatados na fábrica da Perrier na região de Gard, no sul da França. O caso foi revelado nesta sexta-feira (18) em uma reportagem investigativa da empresa nacional de radiodifusão pública da França, Radio France. A Agência Regional de Saúde da Occitânia solicitou à Secretaria de Segurança Pública da região o fim da comercialização da Perrier como água mineral.

De acordo com um documento da Agência Regional de Saúde (ARS) da Occitânia, a água das garrafas Perrier (75 centilitros), na fábrica localizada na cidade de Vergèze, continha bactérias patogênicas do intestino. O novo episódio de contaminação levou ao fechamento de uma linha de produção e ao bloqueio de 369 paletes, ou seja, cerca de 300 mil garrafas.

Além disso, centenas de milhares de outras garrafas de 50 centilitros também estão bloqueadas por conta da presença de um excesso de germes. Segundo o grupo Nestlé, essas são "simples medidas internas de gestão da qualidade, independente da qualidade da água no furo", também conhecido como poço artesiano ou furo de captação.

A reportagem revela que os filtros usados pela empresa não são suficientes para purificar a água e colocam a saúde dos consumidores em risco.

"Todos os produtos colocados no mercado são seguros", afirma o grupo. O problema, segundo a reportagem, é que a Nestlé não notificou imediatamente as autoridades de saúde, conforme exige a legislação na França. Embora a presença de bactérias patogênicas tenha sido detectada na fábrica em 11 de março, a agência francesa ainda não havia sido informada dez dias depois.

O mesmo vale para garrafas de 50 centilitros: a não conformidade, detectada em 22 de março, só foi notificada em 4 de abril. São atrasos "comuns" segundo a multinacional, mas a agência francesa menciona "notificações tardias".

De acordo com as informações divulgadas pelos jornalistas franceses, o diretor-geral da agência recomenda que a produção de água mineral natural em Vergèze deixe de ser autorizada.

Um risco à saúde conhecido pelo governo desde 2021

Diversos relatórios administrativos provam que os recursos hídricos explorados pela Nestlé em sua fábrica no Gard estão contaminados há anos e não devem mais ser engarrafados e comercializados como águas minerais naturais.

O último documento, elaborado pelo Ministério da Saúde, confirma que todas as sondas de perfuração do grupo Perrier perderam sua "pureza original", condição necessária para se beneficiar da designação.

De acordo com o Ministério Público de Paris, encarregado de uma investigação judicial neste caso, o controle de fraudes (DGCCRF), alertado sobre a situação em 2021, encaminhou recentemente o assunto aos tribunais contra "práticas que possam ser consideradas como infrações penais" na fábrica de Vergèze, nos termos do artigo 40 do Código de Processo Penal francês.

Outro lado

Segundo a empresa matriz Nestlé Waters, não se trata de uma "contaminação no poço". Algumas garrafas foram bloqueadas em seus depósitos "por um excesso quantitativo da flora natural da água mineral (não patogênica) ou devido a uma intervenção técnica que causou uma anomalia". Parte dessas garrafas foi liberada na sexta-feira pela Agência Regional de Saúde (ARS) da Occitânia, informou a Nestlé Waters.

Há vários meses, a filial de águas do gigante suíço de alimentos Nestlé está envolvida em uma polêmica sobre o uso, no passado, de tratamentos de desinfecção de suas águas, que não são perigosos, mas proibidos para águas minerais naturais.

Uma comissão de inquérito do Senado, criada em novembro, realizou cerca de cem audiências durante quatro meses para esclarecer as práticas dos industriais de água engarrafada e deve divulgar um relatório em 19 de maio.

Com informações da AFP