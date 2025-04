Japão não manipula o câmbio para enfraquecer o iene, diz ministro das Finanças

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O Japão não manipula o mercado de câmbio para enfraquecer o iene, disse o ministro das Finanças, Katsunobu Kato, ao Parlamento nesta sexta-feira, rebatendo as acusações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o Japão deprecia intencionalmente sua moeda para ajudar os exportadores.

As declarações foram feitas antes da visita programada de Kato a Washington na próxima semana, onde ele poderá realizar uma reunião bilateral com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, às margens da reunião dos líderes financeiros do G20 e das reuniões de primavera do FMI.

As conversas bilaterais, se realizadas, serão o principal local em que o Japão e os EUA discutirão o espinhoso tópico das taxas de câmbio como parte de negociações tarifárias que começaram na quarta-feira.

"O Japão não manipula o mercado de câmbio para enfraquecer intencionalmente o iene, como visto pelo fato de que nossa última ação foi realizar uma intervenção de compra de ienes", disse Kato aos parlamentares quando questionado sobre os comentários de Trump criticando o Japão por dar às suas exportações uma vantagem comercial ao enfraquecer o iene.

Embora tenha dito que está ciente de que os EUA estão interessados em discutir questões cambiais, Kato se recusou a comentar sobre o que poderá ser de fato debatido. Ele também disse que ainda não foi fixada uma data para a possível reunião com Bessent.

Os ganhos recentes do iene foram impulsionados em parte pelas expectativas do mercado de que os EUA possam pressionar o Japão a participar de um esforço coordenado para enfraquecer o dólar e ajudar a reduzir seu enorme déficit comercial.

(Reportagem de Leika Kihara)