Trump estudará possibilidade de demitir chair do Fed, diz assessor

WASHINGTON (Reuters) - O assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse nesta sexta-feira que o presidente Donald Trump e sua equipe estudarão o assunto quando questionado se demitir o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, é uma opção.

"O presidente e sua equipe continuarão a estudar o assunto", disse Hassett a repórteres na Casa Branca em resposta a uma pergunta.

A conversa de Hassett com a imprensa ocorreu um dia depois de Trump ter acirrado uma briga de longa data com o chair do Fed, acusando Powell de "fazer política" por não reduzir a taxa de juros e afirmando que ele tem o poder de tirar Powell de seu cargo "muito rapidamente".

(Reportagem de Andrea Shalal e Kanishka Singh em Washington)