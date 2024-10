Wladimir Garotinho (PP) é reeleito prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ). O candidato já aparecia como vitorioso no primeiro turno nas pesquisas de intenção de voto.

O que aconteceu

Com 100% das urnas apuradas, Wladimir Garotinho obteve 69,11% dos votos (192.232 votos). Em segundo lugar, ficou a Delegada Madeleine (União Brasil), com 24,22% dos votos (67.354).

Wladimir Garotinho, 39, é o atual prefeito. O candidato aparecia como vitorioso já no primeiro turno na pesquisa de intenção de voto do instituto Real Time Big Data para a Prefeitura de Campos dos Goytacazes. A pesquisa foi encomendada pela Record, divulgada em 23 de setembro, e apontava 65% das intenções de voto ao atual prefeito.

Candidatura foi apoiada por Flávio Bolsonaro (PL). No início do ano, o senador, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), já havia declarado apoio ao atual prefeito. A manifestação causou incômodo na sigla. No mesmo período, Wladimir havia gravado um vídeo agradecendo o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mesmo assim, em setembro, Flávio voltou a apoiar a candidatura do PP no município, com um vídeo destacando a gestão e a colaboração de Wladimir ao seu mandato. A reeleição também foi apoiada pelo vice-governador do Rio de Janeiro, Thiago Pampolha (MDB).

Garotinho disputou cargo de prefeito com outros seis candidatos. Entre os adversários, estavam a delegada Madeleine (União Brasil), Professor Jefferson (PT), Pastor Fernando (PRTB), Dr. Buchaul (Novo), Fabrício Lírio (REDE) e Raphael Thuin (PRD) - o único que ocupa um cargo público, o de vereador em Campos dos Goytacazes.

Quem é Wladimir Garotinho?

Wladimir é filho dos ex-governadores do Rio Anthony e Rosinha Garotinho. Irmão da ex-deputada federal Clarissa Garotinho, o atual prefeito de Campos dos Goytacazes pertence a uma das famílias mais conhecidas da história da política do Rio de Janeiro.

Foi eleito em 2020 sub judice. Candidato a prefeito mais votado no segundo turno em 2020, Wladimir Garotinho não pôde ser proclamado eleito antes de uma decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O imbróglio envolveu problemas com o candidato a vice-prefeito Frederico Paes (MDB), que teve a candidatura impugnada pelo TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) por irregularidades no prazo de sua desincompatibilização da direção de um hospital. Em dezembro, o TSE liberou a posse.

Ex-deputado federal. Filiado ao PRP, em 2018, Garotinho foi o candidato a obter mais votos em sua cidade natal, Campos dos Goytacazes - 39.998 votos para deputado. Além do PP e do PRP, o atual prefeito já foi filiado a outros quatro partidos: PR, Patriota, PSD e UNIÃO.

Formado em Publicidade e Propaganda. Garotinho chegou a exercer a profissão em diversas empresas do segmento. Como político, manteve a influência da família Garotinho na gestão da cidade. O pai de Wladimir, Anthony Garotinho, também foi chefe do Executivo municipal duas vezes e Rosinha Garotinho, a mãe, outras duas.

Campos dos Goytacazes, a terra dos royalties

Com um pouco menos de 500 mil habitantes, Campos dos Goytacazes é um dos municípios fluminenses que mais recebem royalties de petróleo. Apesar dos recursos, a cidade vive grandes desafios sociais e urbanos. Segundo o Censo 2022, quase metade da população vive em condições de pobreza. Já o IDSC (Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades) apontou nível baixo de jovens de 19 anos com ensino médio concluído e baixo número de professores da rede pública.