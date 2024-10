Novo Datafolha SP hoje (05): veja números da última pesquisa do 1º turno

Do UOL, em São Paulo (SP)

A nova pesquisa Datafolha, divulgada neste sábado (5), mostrou as movimentações dos últimos dias na corrida pela Prefeitura de São Paulo (SP).

O levantamento foi feito entre sexta-feira (4) e sábado (5), então mede parte do impacto do laudo falsificado divulgado por Pablo Marçal (PRTB) contra Guilherme Boulos (PSOL).

O que mostra a pesquisa Datafolha em votos válidos?

Guilherme Boulos liderava numericamente com 29% na pesquisa anterior, e agora mantêm os 29%. Ricardo Nunes (MDB) e Marçal estavam empatados em segundo lugar, com 26% cada; agora, eles mantêm a porcentagem. Ou seja, o cenário é de estabilidade. A margem de erro é de 2%.

Tabata Amaral (PSB) oscilou de 12% para 11% e Datena (PSDB) seguiu com 4%. Abaixo, aparece Marina Helena (Novo), que está com 2% (eram 3%).

No pelotão de trás, nada mudou. Bebeto Haddad (DC), Ricardo Senese (UP), João Pimenta (PCO) e Altino Prazeres (PSTU) se mantiveram com 0%, mesmo resultado apresentado na sondagem anterior.

Os votos válidos excluem os nulos, branco e quem respondeu que não sabia em quem ia votar. São eles que contam para a definição do candidato eleito e para eventual segundo turno.

Confira o resultado completo da nova pesquisa Datafolha:

Guilherme Boulos (PSOL): 29% (eram 29%)

29% (eram 29%) Ricardo Nunes (MDB): 26% (eram 26%)

26% (eram 26%) Pablo Marçal (PRTB): 26% (eram 26%)

26% (eram 26%) Tabata Amaral (PSB): 11% (eram 12%)

11% (eram 12%) Datena (PSDB): 4% (eram 4%)

4% (eram 4%) Marina Helena (Novo): 2% (eram 3%)

2% (eram 3%) Bebeto Haddad (DC): 0% (era 0%)

0% (era 0%) Ricardo Senese (UP): 0% (era 0%)

0% (era 0%) João Pimenta (PCO): 0% (era 0%)

0% (era 0%) Altino Prazeres (PSTU): 0% (era 0%)

Projeções para o segundo turno

O Datafolha analisou três cenários para o segundo turno:

Ricardo Nunes (MDB) 52% (eram 52%) x 37% (eram 37%) Guilherme Boulos (PSOL)

52% (eram 52%) x 37% (eram 37%) Ricardo Nunes (MDB) 55% (eram 56%) x 29% (eram 28%) Pablo Marçal (PRTB)

55% (eram 56%) x 29% (eram 28%) Guilherme Boulos (PSOL) 48% (eram 48%) x 38% (eram 36%) Pablo Marçal (PRTB)

Sobre a pesquisa

A pesquisa Datafolha foi contratada pela TV Globo e pela Folha. O levantamento foi realizado presencialmente com 2.052 pessoas de 16 anos ou mais em São Paulo nos dias 4 a 5 de outubro e com margem de erro de 2 p.p. para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-05101/2024.