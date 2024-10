Veja a lista de candidatos a vereador por Ribeirão Preto (SP) em 2024

Do UOL, em São Paulo

A cidade de Ribeirão Preto (SP) tem 22 vagas para vereador em sua Câmara Municipal e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu 408 registros de candidatos ao cargo. As informações estão no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.

Se você ainda está se perguntando quem são os candidatos do seu município e os respectivos números de cada um, a lista abaixo, compilada a partir de dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), te ajuda. Veja a seguir.

Veja abaixo quem são os candidatos a vereador em Ribeirão Preto nas Eleições 2024

Abigail Vieira - 50044 - PSOL - Deferido

Adauto Marmita - 45000 - PSDB - Deferido

Ademozar Raflastur - 55678 - PSD - Deferido

Adriana Boiadeira - 35771 - PMB - Deferido

Adriana Januário - 44004 - UNIÃO - Deferido

Adriana Okabe - 22058 - PL - Deferido

Adriana Tafuri - 35888 - PMB - Deferido

Adriana Veiga Coletivo - 55115 - PSD - Deferido

Adriano Cromadora - 27024 - DC - Deferido

Alemão do Posto - 10888 - REPUBLICANOS - Deferido

Alex da Farmácia - 12111 - PDT - Deferido

Alex da Silva - 25007 - PRD - Deferido

Alexandre Danelutti - 25016 - PRD - Deferido

Alexandre Felcar - 11456 - PP - Deferido

Alice Tiberio - 25000 - PRD - Deferido

Aline Kohler - 44445 - UNIÃO - Deferido

Allan Bruno - 12777 - PDT - Deferido

Amanda Barbosa - 36456 - AGIR - Deferido

Amaral do Samba - 50777 - PSOL - Deferido

Ana Cecilia - 50002 - PSOL - Deferido

Ana da Banca - 36807 - AGIR - Deferido

Ana Lúcia Canhas - 11999 - PP - Deferido

Ana Paula Polveiro - 70222 - AVANTE - Deferido

Anderson Barcellos - 77555 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Anderson Terra - 25010 - PRD - Deferido

André Bitar - 36111 - AGIR - Deferido

André Corrado - 70000 - AVANTE - Deferido

André Cruz - 45888 - PSDB - Deferido

André Machado - 70789 - AVANTE - Renúncia

André Rodini - 30000 - NOVO - Deferido

André Tucano - 70777 - AVANTE - Deferido

André Victório - 55400 - PSD - Deferido

Andrei Coelho - 20222 - PODE - Deferido

Angelina Cardoso - 40044 - PSB - Deferido

Angelita Advogada - 77456 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Aninha da Vila - 10014 - REPUBLICANOS - Deferido

Annie Hsiou - 50180 - PSOL - Deferido

Antonio Mauro - 50050 - PSOL - Deferido

Aparecido do Orgânico - 55456 - PSD - Deferido

Avança Potiguar - 10111 - REPUBLICANOS - Deferido

Barba - 25157 - PRD - Deferido

Bebé - 55100 - PSD - Deferido

Belchior dos Reis Bazar - 12006 - PDT - Deferido

Bene Cabelereiro - 40999 - PSB - Deferido

Bigode Andrade - 77700 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Bigodini - 15333 - MDB - Deferido

Borracha - 20109 - PODE - Deferido

Branca - 25100 - PRD - Deferido

Brando Veiga - 10123 - REPUBLICANOS - Deferido

Brow - 70170 - AVANTE - Renúncia

Caetano dos Comerciários - 77789 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Camila Castro - 13444 - PT - Deferido

Camilo Calandreli - 22100 - PL - Deferido

Capela Novas - 35678 - PMB - Deferido

Capitão Braz - 15615 - MDB - Deferido

Carlinhos do Bar - 13626 - PT - Deferido

Carlinhos Maravilha - 12123 - PDT - Deferido

Carol Zeotti - 45005 - PSDB - Deferido

Cecilia Nacamite - 12489 - PDT - Deferido

Celso Alonso - 77333 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Chaveirinho - 35777 - PMB - Deferido

Chef Matheus Bife - 30123 - NOVO - Deferido

Chef Monica Divina - 20888 - PODE - Deferido

Chico - 25333 - PRD - Deferido

Chopão - 25699 - PRD - Renúncia

Cícero Gomes - 15678 - MDB - Deferido

Cintia Gobulin - 30122 - NOVO - Deferido

Claudião - 30532 - NOVO - Deferido

Claudio Jacaré - 40444 - PSB - Deferido

Clayton Mello - 11555 - PP - Deferido

Clayton Santos Casa da Cidadan - 44888 - UNIÃO - Deferido

Cleber Rogerio - 40040 - PSB - Deferido

Cleibinho - 11111 - PP - Deferido

Cleudo José - 45045 - PSDB - Deferido

Cleuza do Lisias - 11122 - PP - Deferido

Clodoaldo dos Santos - 25171 - PRD - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Coelho - 70070 - AVANTE - Indeferido

Coletivo Márcio Militão Paião - 22190 - PL - Deferido

Coletivo Popular Judeti Zilli - 13001 - PT - Deferido

Coronel Usai - 20190 - PODE - Deferido

Crica - 10013 - REPUBLICANOS - Deferido

Cris Bezerra - 15037 - MDB - Deferido

Damaris - 22722 - PL - Deferido

Damiana Capelupo - 30014 - NOVO - Deferido

Dani Zenier - 30008 - NOVO - Deferido

Daniel do Busão - 22300 - PL - Deferido

Daniel Farias - 35135 - PMB - Deferido

Daniel Gobbi - 11000 - PP - Deferido

Daniela Bertalo - 20001 - PODE - Deferido

Daniela Paulo - 25456 - PRD - Deferido

Danilo da DM Store - 70100 - AVANTE - Deferido

Danilo Paiva - 30800 - NOVO - Deferido

Danilo Scochi - 15654 - MDB - Deferido

Dario Teofilo - 18018 - REDE - Deferido

Davi Mayer - 22322 - PL - Deferido

Dé do Vila Bela - 40000 - PSB - Deferido

Delegado Martinez - 15000 - MDB - Deferido

Delegado Nogueira - 36777 - AGIR - Indeferido

Delto Bombeiro Sangue Bom - 10193 - REPUBLICANOS - Deferido

Delvita - 45100 - PSDB - Deferido

Denisia Gabinete da Mulher - 15200 - MDB - Deferido

Dercio Negrão Azevedo - 20111 - PODE - Deferido

Dhida - 20212 - PODE - Deferido

Diácono Ramos - 44190 - UNIÃO - Deferido

Diana Villa Real - 30007 - NOVO - Deferido

Dias Rogerio Monstro - 25777 - PRD - Deferido

Diego Volg Fiscal do Povo - 20500 - PODE - Deferido

Dinabronze - 35111 - PMB - Deferido

Dj Salomão - 77111 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Donizeti Rodrigues - 40051 - PSB - Deferido

Dr Cicero - 12025 - PDT - Deferido

Dr Edmundo Raspanti - 13555 - PT - Deferido

Dr Hermenegildo - 55050 - PSD - Deferido

Dr Jorge Parada - 13601 - PT - Deferido

Dr Lucas Pereira - 44222 - UNIÃO - Deferido

Dr. Adão - 55155 - PSD - Deferido

Dr. Alexandre Sousa - 36999 - AGIR - Deferido

Dr. Carlos da Rua Minas - 15100 - MDB - Deferido

Dr. Elvio Pinotti - 20000 - PODE - Deferido

Dra Grazi - 22622 - PL - Deferido

Drika Motoca Ciclista - 35535 - PMB - Deferido

Duda Hidalgo - 13180 - PT - Deferido

Ednilson do Gás - 77177 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Edson Cebola - 13777 - PT - Deferido

Edson da Gaita - 30200 - NOVO - Deferido

Edson da Praça da Bicicleta - 12000 - PDT - Deferido

Eduardo Cornelio - 25999 - PRD - Indeferido

Eduardo Estrada - 70007 - AVANTE - Deferido

Eli Serra - 45777 - PSDB - Deferido

Eliana Nogueira - 25025 - PRD - Deferido

Elisabete Teodoro - 20201 - PODE - Deferido

Elisângela Oliveira - 77001 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Elita Bomfim - 77010 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Elton Lelis - 35515 - PMB - Deferido

Elvira Morandini - 45455 - PSDB - Deferido

Emilio Cury - 30100 - NOVO - Deferido

Enfermeira Neide - 11011 - PP - Deferido

Eric Galvâo - 40016 - PSB - Deferido

Erik Gibi - 20420 - PODE - Deferido

Erinha do Bar - 44007 - UNIÃO - Deferido

Erley Protético - 55111 - PSD - Deferido

Eugenio Mostarda - 40007 - PSB - Deferido

Euripinho - 35333 - PMB - Deferido

Eva Silva - 10200 - REPUBLICANOS - Deferido

Fabiano Guimarães - 44777 - UNIÃO - Deferido

Fábio de Jesus - 45653 - PSDB - Deferido

Fábio Deodato - 10777 - REPUBLICANOS - Deferido

Fábio Pádua - 11222 - PP - Deferido

Fábio Zan - 30333 - NOVO - Deferido

Faísca - 44022 - UNIÃO - Deferido

Fátima Pangaré - 12345 - PDT - Deferido

Fatima Silva - 15535 - MDB - Deferido

Felícia Tour - 70123 - AVANTE - Renúncia

Felix Funileiro - 35015 - PMB - Deferido

Fernando Damasceno - 25178 - PRD - Deferido

Fernando Quirino - 10310 - REPUBLICANOS - Deferido

Fiorin - 35114 - PMB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Flavia Chiarello - 15515 - MDB - Deferido

França - 55055 - PSD - Deferido

Francisca Chagas - 12222 - PDT - Deferido

Franco Ferro - 11123 - PP - Deferido

Gasparini - 44544 - UNIÃO - Deferido

Geraldo Viana - 77000 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Gerson Simões - 12156 - PDT - Deferido

Gilberto Abreu - 43000 - PV - Deferido

Giló - 36123 - AGIR - Deferido

Gilson Camarão - 22016 - PL - Deferido

Gilvan Gonçalves - 10262 - REPUBLICANOS - Deferido

Giomario Mendes - 44444 - UNIÃO - Deferido

Giovane Malta - 30777 - NOVO - Deferido

Giovanna Santilli - 30222 - NOVO - Deferido

Girlei Marconi - 11340 - PP - Deferido

Gladson Barbosa - 44835 - UNIÃO - Deferido

Gláucia Berenice - 10012 - REPUBLICANOS - Deferido

Gui Machado - 15115 - MDB - Deferido

Hagara do Pão de Queijo - 22123 - PL - Deferido

Helder Figueiredo - 70670 - AVANTE - Deferido

Helen Ravagnoli - 77040 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Helena Protetora - 10999 - REPUBLICANOS - Deferido

Helenice Assistente Social - 55255 - PSD - Deferido

Hevilin Clair - 44144 - UNIÃO - Deferido

Hugo Almeida - 29000 - PCO - Indeferido

Igor Oliveira - 15123 - MDB - Deferido

Instrutor Mauricio Ranucci - 22133 - PL - Deferido

Isaac Antunes - 22122 - PL - Deferido

Isabella Pessotti - 55520 - PSD - Deferido

Ismael Colosi - 44016 - UNIÃO - Deferido

Ismael Silva - 40366 - PSB - Deferido

Ivan Silva - 70126 - AVANTE - Deferido

Ivanildo Lima - 13111 - PT - Deferido

Jamil Pimenta - 10156 - REPUBLICANOS - Deferido

Japinha - 22444 - PL - Deferido

Jc Cortinas - 12444 - PDT - Deferido

Jean Corauci - 55123 - PSD - Deferido

Jefferson Bad Boy - 25321 - PRD - Deferido

Jesus Carlos - 22333 - PL - Deferido

Jhonathan Queiroz - 36010 - AGIR - Deferido

João Araujo - 44111 - UNIÃO - Deferido

João Batista - 11007 - PP - Deferido

João Faria - 44844 - UNIÃO - Deferido

João Manoel - 44123 - UNIÃO - Deferido

Joãozinho Pires - 70888 - AVANTE - Deferido

Jose Geraldo - 50957 - PSOL - Deferido

José Urias - 10300 - REPUBLICANOS - Deferido

Josuel Fragoso - 12012 - PDT - Deferido

Josy Leite Tia da Escolinha - 30999 - NOVO - Deferido

Jota Paixão do Fuscoteca - 45544 - PSDB - Deferido

Juarez Diogo - 13333 - PT - Deferido

Juarez Melo Advogado - 45500 - PSDB - Deferido

Juliano Coru Grosso - 35035 - PMB - Deferido

Junin Dêdê - 22000 - PL - Deferido

Junio Mota - 25020 - PRD - Deferido

Karen Gregoris - 44333 - UNIÃO - Deferido

Karla Bessa - 27111 - DC - Deferido

Karla Michelly Honda - 77060 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Lais Bianchi - 15456 - MDB - Deferido

Leandro do Ribeirão Verde Pcd - 13123 - PT - Deferido

Leandro Moreli - 10110 - REPUBLICANOS - Deferido

Leandro Pirata - 44010 - UNIÃO - Deferido

Lena Pimenta - 22033 - PL - Deferido

Leone - 18016 - REDE - Renúncia

Leopoldo Daré - 30300 - NOVO - Deferido

Leticia - 11033 - PP - Deferido

Lidia Muradas - 15555 - MDB - Deferido

Lincoln Fernandes - 22222 - PL - Deferido

Lu Tapigliani - 20020 - PODE - Deferido

Luana Graciano - 20777 - PODE - Deferido

Lucão Barreto - 20024 - PODE - Deferido

Lucas Magri - 25022 - PRD - Deferido

Lucas Punk - 50420 - PSOL - Deferido

Luciano Mega - 55016 - PSD - Deferido

Lucio Mendes - 20202 - PODE - Deferido

Luisinho Maré Alta - 10753 - REPUBLICANOS - Deferido

Luiz Froés - 23123 - CIDADANIA - Deferido

Luiz Paiva - 36100 - AGIR - Deferido

Luizinho - 15015 - MDB - Deferido

Lukinha Pcd - 15757 - MDB - Deferido

Lurdinha - 13456 - PT - Deferido

Magda Arôxa - 40123 - PSB - Deferido

Maicon Tropiano - 10222 - REPUBLICANOS - Deferido

Maike Cabeleireiro - 23000 - CIDADANIA - Deferido

Manoel Zona Leste - 10333 - REPUBLICANOS - Deferido

Marcelinho Cadetti - 45050 - PSDB - Deferido

Marcelo da Moradia - 13003 - PT - Deferido

Marcelo Minelli - 55500 - PSD - Deferido

Marcelo Nunes - 35030 - PMB - Deferido

Marcelo Toledo - 30030 - NOVO - Deferido

Márcia Pieri - 10180 - REPUBLICANOS - Deferido

Marcia Rubiano - 50000 - PSOL - Deferido

Marcião do Busão - 70106 - AVANTE - Deferido

Marcinha da Carvalho - 44288 - UNIÃO - Deferido

Marcinha do Povo - 11155 - PP - Deferido

Marcio Lopes - 36000 - AGIR - Deferido

Marcio Terror - 55677 - PSD - Deferido

Marcos Luz - 44321 - UNIÃO - Deferido

Marcos Papa - 20700 - PODE - Deferido

Marcos Querido - 20100 - PODE - Deferido

Maria Auxiliadora - 35251 - PMB - Deferido

Maria Cecilia - 70555 - AVANTE - Deferido

Maria Eugenia Biffi - 15016 - MDB - Deferido

Mariana Cunha - 77222 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Mariana Mendes - 30015 - NOVO - Deferido

Mariluci Custodio - 36513 - AGIR - Deferido

Marisa Alves - 18181 - REDE - Deferido

Marlei Bonfim - 13330 - PT - Deferido

Marlene Colombo - 70005 - AVANTE - Renúncia

Marli Zica - 40235 - PSB - Deferido

Marquinho Chaveiro - 36044 - AGIR - Deferido

Marquinhos Fera - 36036 - AGIR - Renúncia

Mary Ferreira - 12453 - PDT - Deferido

Matarazzo - 13865 - PT - Deferido

Mateus Vilela - 11444 - PP - Deferido

Matheus Moreno - 15800 - MDB - Deferido

Maurício Andrade - 11333 - PP - Deferido

Maurício Protetor - 77123 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Mauricio Vila Abranches - 45555 - PSDB - Deferido

Mauro Inacio - 50123 - PSOL - Deferido

Melon - 77107 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Mestre Caju Coletivo Juliano - 13888 - PT - Deferido

MI da Fé - 22522 - PL - Deferido

Miler Henrique - 15345 - MDB - Deferido

Miltinho Legal - 50023 - PSOL - Deferido

Moises dos Santos - 27123 - DC - Deferido

Mônica Angel - 10789 - REPUBLICANOS - Deferido

Mônica do Salão - 55222 - PSD - Deferido

Morales - 22022 - PL - Deferido

Naate de Olho Nos Craques - 35100 - PMB - Deferido

Najla Mendes - 15933 - MDB - Deferido

Nanda Silva - 12999 - PDT - Deferido

Nega Pinah - 13130 - PT - Deferido

Nei Campo Cidade - 12333 - PDT - Deferido

Nelson das Placas - 22900 - PL - Deferido

Neto Cabelereiro - 30900 - NOVO - Deferido

Neto Delegado - 11888 - PP - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Nice Silva - 70008 - AVANTE - Deferido

Nilton Nunes Boi - 18888 - REDE - Deferido

Norberto Cano - 20002 - PODE - Deferido

Norival - 18100 - REDE - Deferido

Osvaldo Auto Escola - 11233 - PP - Deferido

Pai Marco - 40777 - PSB - Deferido

Palmieri Goleiro - 11001 - PP - Deferido

Papinha - 35555 - PMB - Deferido

Pastor Esdras - 11500 - PP - Deferido

Patricia Veloso - 25155 - PRD - Deferido

Paula Cruz Causa Animal - 70030 - AVANTE - Deferido

Paula Perin - 22777 - PL - Deferido

Paulinho Pereira de Bonfim - 45222 - PSDB - Deferido

Paulo Modas - 55000 - PSD - Deferido

Paulo Viana - 77077 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Perla Müller - 13026 - PT - Deferido

Pítty Dias - 45454 - PSDB - Deferido

Prof Edson Nunes - 18123 - REDE - Deferido

Professor Bráulio - 20200 - PODE - Deferido

Professor Euclides - 10100 - REPUBLICANOS - Deferido

Professor Lages - 43333 - PV - Deferido

Professor Marrocos - 43123 - PV - Deferido

Rafa Colet Soc Fut e Samba - 44000 - UNIÃO - Deferido

Rafael Vieira - 30555 - NOVO - Deferido

Ramon Faustino - 12555 - PDT - Deferido

Rangel Scandiuzzi - 55655 - PSD - Deferido

Raquel Fernandes - 29999 - PCO - Deferido

Regiane dos Ternos - 70444 - AVANTE - Deferido

Renata Corrêa - 45001 - PSDB - Deferido

Renata do Zara - 36016 - AGIR - Deferido

Renata Isso - 77022 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Renato Buosi - 20016 - PODE - Deferido

Renato Varnier - 30103 - NOVO - Deferido

Renato Vercesi - 50555 - PSOL - Deferido

Renato Zucoloto - 11660 - PP - Deferido

Ricardo Jimenez - 13013 - PT - Deferido

Rita do Progresso - 35013 - PMB - Deferido

Rita Ongaro - 23023 - CIDADANIA - Deferido

Rita Pantoni Corretora - 55020 - PSD - Deferido

Roberta Galvão - 25555 - PRD - Deferido

Roberto Carlos Vicentini - 20300 - PODE - Deferido

Roberto Garcia - 35123 - PMB - Deferido

Roberto Habermann - 70700 - AVANTE - Deferido

Roberto Montabone - 44100 - UNIÃO - Deferido

Robson Vieira - 15300 - MDB - Deferido

Rochelle Michielin - 44044 - UNIÃO - Deferido

Rochinha do Radio - 15715 - MDB - Deferido

Rodolfo Benedini - 40100 - PSB - Deferido

Rodolfo Gabriel - 25625 - PRD - Deferido

Rodrigo Corinthiano - 77190 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Rodrigo Nozé - 11777 - PP - Deferido

Rodrigo Simões - 45123 - PSDB - Deferido

Romelia Souza Tata - 25015 - PRD - Deferido

Rosangela Abrantes - 77100 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Rosiane Barbosa - 36001 - AGIR - Indeferido

Sandra Sestito - 40022 - PSB - Deferido

Sargento Aparecido - 25019 - PRD - Deferido

Sargento Cazarotte - 15190 - MDB - Deferido

Saturnino Santos - 40025 - PSB - Deferido

Serginho Proj Encontro Ritmos - 40345 - PSB - Deferido

Sérgio Zerbinato - 45444 - PSDB - Deferido

Sidney da Enfermagem - 36900 - AGIR - Deferido

Silvana Leci Coletivo Verde - 43420 - PV - Deferido

Silvia Ribeiro - 55666 - PSD - Deferido

Sirlea Matheus - 36077 - AGIR - Deferido

Sonia Bidoia - 40055 - PSB - Deferido

Sonia Borges - 18000 - REDE - Deferido

Souza Júnior - 55333 - PSD - Deferido

Suelen Avelino - 20157 - PODE - Deferido

Suelly Balbo - 43192 - PV - Deferido

Sun Ju Szu - 55300 - PSD - Deferido

Tamara Nery - 40002 - PSB - Deferido

Tania Pires - 12119 - PDT - Deferido

Tatiane Rodrigues - 12177 - PDT - Deferido

Tavico Moreira - 22999 - PL - Deferido

Tenente Barbieratto - 22345 - PL - Deferido

Tess Ornevo - 18333 - REDE - Deferido

Thiago do Varejão Paraíso - 30888 - NOVO - Deferido

Thiago Vizzotto - 30022 - NOVO - Deferido

Tia Soninha da Van - 10000 - REPUBLICANOS - Deferido

Tiago Mirantos - 30190 - NOVO - Deferido

Tim Garapeiro - 45111 - PSDB - Deferido

Tio Rogerio - 45600 - PSDB - Deferido

Toninho Guerreiro - 40020 - PSB - Deferido

Vado Aveiro - 10567 - REPUBLICANOS - Deferido

Valdir Vavá - 77066 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Valter Ribeirão Verde - 40199 - PSB - Deferido

Vera Lúcia - 50129 - PSOL - Deferido

Vinícius Fonseca - 55444 - PSD - Deferido

Vivian Fileto Martins - 35350 - PMB - Deferido

Viviane Alexandre - 11789 - PP - Deferido

Vladimir Lorenzato - 70999 - AVANTE - Deferido

Wagner Mellini - 77666 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Wagner Transportes - 70800 - AVANTE - Deferido

Walter Garofalo Jr - 12021 - PDT - Deferido

Walter Gomes - 35000 - PMB - Deferido

Washington Magalhães - 50013 - PSOL - Deferido

Weber Alves - 25222 - PRD - Deferido

Wendel Richard Motorista Canto - 70077 - AVANTE - Deferido

Werlon Cruz - 70712 - AVANTE - Deferido

Willian Ricardo - 77999 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Wislaine Enfermeira - 22192 - PL - Deferido

X Tudo Pedro Assad - 11023 - PP - Deferido

Xavier - 12188 - PDT - Deferido

Yuri Saia - 45678 - PSDB - Deferido

Zé Basco - 35666 - PMB - Deferido

Zé do H.e - 20051 - PODE - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Zetão - 77888 - SOLIDARIEDADE - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 03/10/2024, às 13h19.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

