Datena pede indenização de R$ 100 mil a Marçal por queda em pesquisas

Candidato à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena (PSDB) entrou com uma ação pedindo indenização por danos morais a Pablo Marçal (PRTB). Ele alega gordofobia e culpa Marçal pelo seu mau desempenho nas pesquisas.

O que aconteceu

O pedido de indenização se baseou na live transmitida por Marçal no dia do debate da TV Cultura. Durante a transmissão, o ex-coach chamou Datena de "abusador", e o apresentador o agrediu com uma banqueta. Após ser atingido, Marçal voltou a se referir a Datena como um "abusador e comedor de açúcar", quando recebia atendimento médico no hospital Sírio-Libanês, no dia 16 de setembro.

O cara, um comedor de açúcar daquele tamanho, ele é mais lento que um bicho-preguiça. Imagina um homem dessa categoria, desregulado, agressor de mulheres, assediador sexual. Por que ele [...] por que ele foi pra cima de mim? Porque o dinheiro dele comprou o silêncio da menina.

Pablo Marçal (PRTB), em live nas suas redes sociais

Advogados de Datena acreditam que 90 mil pessoas assistiram à live durante pico. "Esclarece o autor 'Datena' que o vídeo ficou na plataforma e perfis do requerido 'Marçal' até que a determinação judicial do juízo eleitoral determinou sua retirada, alcançando, certamente, milhões de pessoas, inclusive de todo o mundo", disseram os advogados de Datena, em documento.

O apresentador alegou gordofobia. Equipe jurídica argumentou que o ex-coach tinha o objetivo de desvalorizar e estigmatizar a aparência de Datena e alega discriminação. "Ofensa à sua personalidade, constitucionalmente protegida, era desnecessária".

Não tem como auferir, de forma exata, quanto perdeu nas pesquisas o candidato autor 'Datena' após as narrativas discriminatórias e acusatórias do requerido 'Marçal', mas se sabe o quanto estas ofensas causaram dano moral à sua personalidade, uma vez que, não ganhando as eleições, há uma carreira a ser mantida e uma família para sustentar

Advogados de Datena, em ação contra Marçal

As intenções de voto em Datena começaram a cair antes da cadeirada e são uma das piores da história do PSDB. No primeiro Datafolha, ele tinha 14% e aparecia tecnicamente empatado com Pablo Marçal em segundo lugar, atrás apenas de Guilherme Boulos (PSOL) e do atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB).

No levantamento realizado entre 20 e 21 de agosto, ele já havia caído para 10%. Antes da cadeirada, no dia 12 de setembro, ele tinha 6% das intenções de voto, patamar mantido depois do episódio.

Um dos motivos para o pedido de indenização é que Datena não deseja encontrar Marçal em audiência de conciliação. Em documento obtido com a campanha tucana, o comportamento "provocativo" do ex-coach é apontado como razão para que Datena sinta que a sua integridade física está ameaçada.

Datena se baseia no estatuto do idoso para pedir a indenização. Ele pede prioridade no trâmite da ação e no protocolo de julgamento do caso, com base na sua "experiência de vida e seus conhecimentos".