'Settimana' se renova para 150 anos da imigração italiana

SÃO PAULO, 26 SET (ANSA) - A Settimana della Cucina Regionale Italiana, um dos eventos mais aguardados do cenário gastronômico em São Paulo, anunciou os restaurantes participantes da 13ª edição da iniciativa, que acontece de 21 a 27 de outubro e chega com novidades para celebrar os 150 anos de imigração que unem Itália e Brasil.

Além de cardápios dedicados a cada uma das 20 regiões do "Belpaese" e preparados por chefs vindos diretamente da Itália, a "Settimana" terá um menu especial para celebrar a cozinha ítalo-brasileira da capital paulista, com pratos como polenta, sardela, tortelli de abóbora, fusilli à calabresa, o clássico file à parmegiana e sagu de vinho com creme de baunilha.

"Pela primeira vez na história da Settimana, São Paulo será apresentada como uma '21ª região italiana'", diz um texto no perfil oficial do evento no Instagram. A homenagem caberá ao restaurante Basilicata, casa centenária situada no bairro da Bela Vista, tradicional reduto de italianos na cidade.

"Realizar a Settimana no momento em que celebramos os 150 anos da imigração italiana no Brasil é, também, uma forma de prestar homenagem aos que vieram para o Brasil e trouxeram com eles um pouco da cultura gastronômica de cada uma de nossas regiões", disse o cônsul-geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara.

A iniciativa é organizada pelo Consulado, com apoio do Instituto Italiano de Cultura, da Agência Nacional Italiana de Turismo (Enit), da Câmara de Comércio Italiana de São Paulo (Italcam) e da Accademia Italiana della Cucina.

Além do Basilicata, os restaurantes participantes da 13ª edição são: Ristorantino (Abruzzo), Zucco-Jardins (Basilicata), Sensi (Calábria), Lido (Campânia), Vinheria Percussi (Emilia-Romagna), Terraço Itália (Friuli Veneza Giulia), Ca'd'Oro (Lazio), Santo Colomba (Ligúria), Maremonti-Campo Belo (Lombardia), Vinarium (Marcas), Shihoma Deli (Molise), Piselli-Jardins (Piemonte), Supra di Mauro Maia (Puglia), Tre Bicchieri (Sardenha), Enosteria-Oscar Freire (Sicília), Temperani Trattoria (Toscana), Zena (Trentino-Alto Ádige), Casa Santo Antônio (Úmbria), A Presto (Vale de Aosta) e Gero Itaim (Vêneto).

Os cardápios de três etapas (entrada, primeiro ou segundo prato e sobremesa) vão de R$ 130 a R$ 290, e os menus completos (entrada, primeiro e segundo pratos e sobremesa) custarão de R$ 170 a R$ 390.

A programação do evento ainda prevê um encontro no Instituto Italiano de Cultura, workshops de receitas clássicas do "Belpaese" e aulas práticas de culinária ministradas pelo chef Claudio Rocchi, que é fluente em português, para universitários.

(ANSA).

