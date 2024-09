'Erro de interpretação', diz sócia de Gusttavo Lima sobre apuração de bets

Suspeita de envolvimento com uma organização criminosa investigada por cometer o crime de lavagem de dinheiro com casas de aposta online, a empresária Aisila Sabrina Rocha, sócia de Gusttavo Lima, disse que foi acusada injustamente. O Tribunal de Justiça de Pernambuco também decretou a prisão preventiva do cantor sertanejo nesta segunda-feira (23).

O que aconteceu

Esposa do empresário José da Rocha Neto, também alvo da investigação, ela se posicionou pela primeira vez em postagem no Instagram. "Os últimos dias foram difíceis e dolorosos, cheios de acusações e injustiças, mas o mais desafiador foi a distância dos meus filhos", escreveu nos stories do seu perfil na rede social. O casal é sócio da empresa Vai de Bet.

"Acusada injustamente por algo que não fiz, sem qualquer chance de defesa ou explicação", diz. A empresária diz ainda que a casa dela foi invadida e que os filhos estão sem poder ir à escola.

Essa operação não tem qualquer relação com a Vai de Bet. O que ocorreu foi um erro de interpretação. Ao investigar uma banca de jogo do bicho e uma casa de apostas em Recife, que usa o mesmo método de pagamento que o nosso, os investidores deduziram que éramos 'laranjas' dessa casa de apostas que, por sinal, é nossa concorrente (...). Nunca estivemos envolvidos com jogos irregulares.

Aislla Sabrina Rocha, esposa de dono da Vai de Bet, no Instagram

Casal esteve em iate de luxo para comemorar aniversário de Gusttavo Lima na Grécia. A celebração ocorreu há três semanas, quando foi deflagrada a Operação Integration, que também prendeu a advogada e influencer Deolane Bezerra em Pernambuco.

Gusttavo Lima é garoto-propaganda da Vai de Bet, que teria adquirido uma aeronave do artista, apreendida na operação. A documentação da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) mostra que o avião ainda é da Balada Eventos e Produções LTDA, empresa de Gusttavo Lima, e está em processo de transferência.