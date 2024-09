Paraná Pesquisas: Nunes tem empate técnico com Boulos e se afasta de Marçal

Ricardo Nunes (MDB) tem 26,8% das intenções de voto, Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 23,7%, e Pablo Marçal (PRTB), com 21%, na corrida à Prefeitura de São Paulo, aponta levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado hoje (20).

O que aconteceu

Nunes oscilou para cima e conseguiu de distanciar de Marçal. O prefeito variou positivamente de 25,1% para 26,8%, enquanto o candidato do PRTB ficou estável com 21%, na comparação com a pesquisa de semana passada. A margem de erro do levantamento é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.

Boulos oscilou um ponto para baixo, mas segue empatado na margem de erro com Nunes. Na semana passada, Nunes, Boulos e Marçal estavam em empate técnico. Agora, Nunes empata só com Boulos.

Boulos segue em empate técnico com Marçal. O psolista aparece 2,7 pontos percentuais à frente do candidato pelo PRTB

Veja o resultado da pesquisa:

Ricardo Nunes (MDB): 26,8% (tinha 25,1%)

26,8% (tinha 25,1%) Guilherme Boulos (PSOL): 23,7% (tinha 24,7%)

23,7% (tinha 24,7%) Pablo Marçal (PRTB): 21,0% (tinha 21,0%)

21,0% (tinha 21,0%) Tabata Amaral (PSB): 8,3% (tinha 7,9%)

8,3% (tinha 7,9%) José Luiz Datena (PSDB): 7,0% (tinha 7,1%)

7,0% (tinha 7,1%) Marina Helena (Novo): 1,9% (tinha 2,1%)

1,9% (tinha 2,1%) Altino Prazeres (PSTU): 0,1% (tinha 0,2%)

0,1% (tinha 0,2%) Bebeto Haddad (DC): 0,1% (tinha 0,3%)

0,1% (tinha 0,3%) João Pimenta (PCO): 0% (tinha 0,5%)

0% (tinha 0,5%) Ricardo Senese (UP): 0% (tinha 0,3%)

0% (tinha 0,3%) Não sabe / Não respondeu: 4,8% (eram 4,5%)

4,8% (eram 4,5%) Nenhum / Branco / Nulo: 6,2% (eram 6,5%)

Simulações de 2º turno

Nunes venceria Marçal e Boulos. O candidato do PSOL sairia vencedor contra o do PRTB.

Cenário 1

Ricardo Nunes (MDB): 50,1% (tinha 51,1%)

50,1% (tinha 51,1%) Guilherme Boulos (PSOL): 32,1% (tinha 33,6%)

32,1% (tinha 33,6%) Nenhum / Branco / Nulo: 11,7% (eram 9,4%)

11,7% (eram 9,4%) Não sabe / Não respondeu: 6,0% (eram 5,9%)

Cenário 2

Guilherme Boulos (PSOL): 43,6% (tinha 43,3%)

43,6% (tinha 43,3%) Pablo Marçal (PRTB): 37,9% (tinha 37,2%)

37,9% (tinha 37,2%) Nenhum / Branco / Nulo: 12,5% (eram 13,4%)

12,5% (eram 13,4%) Não sabe / Não respondeu: 6,0% (eram 6,1%)

Cenário 3

Ricardo Nunes (MDB): 52,3% (tinha 51,4%)

52,3% (tinha 51,4%) Pablo Marçal (PRTB): 27,4% (tinha 27,3%)

27,4% (tinha 27,3%) Nenhum / Branco / Nulo: 14,5% (eram 15,6%)

14,5% (eram 15,6%) Não sabe / Não respondeu: 5,7% (eram 5,7%)

Metodologia

O Paraná Pesquisa ouviu 1.500 eleitores da cidade de São Paulo. As entrevistas foram realizadas presencialmente entre 16 de 19 de setembro. O índice de confiança da pesquisa é de 95%. O registro no TSE é SP-03057/2024.