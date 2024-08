Autoridade dos EUA diz que comentários de Netanyahu 'não são construtivos' para trégua em Gaza

Uma autoridade dos Estados Unidos disse, nesta terça-feira (20), que as declarações atribuídas ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre a manutenção do controle israelense da fronteira Gaza-Egito não foram "construtivas" para as negociações em curso de trégua em Gaza.

"Declarações maximalistas como essas não são construtivas para se chegar a um acordo de cessar-fogo", disse o funcionário, que integra a delegação que acompanha o secretário de Estado americano, Antony Blinken, em sua viagem pelo Oriente Médio.

"Vimos os comentários do primeiro-ministro, especialmente sobre alguns desses temas. Não vamos negociar em público", disse o alto cargo, que pediu anonimato.

Em declarações reportadas por familiares de reféns sequestrados pelo Hamas, Netanyahu afirmou que Israel insistirá nas negociações em que pretende manter o controle do Corredor Filadélfia, como é chamada a faixa fronteiriça que separa Gaza do Egito.

Essa divisa foi tomada pelas tropas israelenses dentro da ofensiva lançada há mais de 10 meses contra o movimento islamista Hamas, que governa a Faixa de Gaza.

Esses problemas "técnicos" deveriam ser abordados em negociações futuras, declarou o funcionário americano.

"A única coisa da qual o secretário Blinken e os Estados Unidos estão convencidos é da necessidade de fazer com que o acordo de cessar-fogo alcance a sua meta", acrescentou.

