Futuros de Wall Street oscilam pouco antes de dados de inflação dos EUA

(Reuters) - Os contratos futuros dos principais índices de Wall Street oscilavam pouco nesta quarta-feira, com os investidores na espera de um relatório importante sobre a inflação nos Estados Unidos para obter sinais sobre o ritmo dos cortes de juros do Federal Reserve.

A Alphabet caía 1,3% nas negociações pré-abertura após uma reportagem relatar que o Departamento de Justiça dos EUA está considerando uma série de ações que incluem o desmembramento do Google.

A recuperação das megacaps e das ações de tecnologia tem ajudado os mercados a recuperarem a maior parte de suas perdas após uma queda global no início deste mês, que foi parcialmente causada por dados que mostram um aumento na taxa de desemprego dos EUA em julho.

As atenções do mercado agora se voltam para a leitura de julho do índice de preços ao consumidor dos EUA (CPI, na sigla em inglês), a ser divulgada às 9h30 (horário de Brasília), que deve mostrar que a inflação geral subiu 3% em relação ao ano anterior, o mesmo que em junho.

Os dados vêm na esteira de um número mais moderado do que o esperado sobre os preços ao produtor na terça-feira, que indicou que a inflação continua desacelerando, embora ainda não tenha atingido a meta de 2% do banco central dos EUA.

O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, disse que deseja ver "um pouco mais de dados" antes de estar pronto para apoiar a redução dos juros.

De modo geral, operadores esperam que o Fed inicie seu ciclo de afrouxamento monetário em sua reunião de 17 e 18 de setembro, mas estão quase igualmente divididos entre um corte de 25 ou 50 pontos-base.

O futuro do S&P 500 tinha estabilidade, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,01%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,06%.

(Por Medha Singh em Bengaluru)