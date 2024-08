Ultrapar dobra lucro no 2º tri a R$491 mi

SÃO PAULO (Reuters) -A Ultrapar anunciou nesta quarta-feira lucro líquido de 491 milhões de reais, um salto ante o desempenho positivo de 239 milhões obtido no mesmo período do ano passado, com a principal divisão, Ipiranga, mostrando forte crescimento no desempenho operacional.

O grupo que atua em rede de postos de combustíveis, granéis líquidos e distribuição de gás teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado recorrente de 1,28 bilhão de reais, alta de 37% sobre um ano antes. Em termos ajustados, o Ebitda foi de 1,34 bilhão de reais, crescimento de 39% na mesma comparação.

Analistas, em média, esperavam Ebitda de 1,39 bilhão de reais para a Ultrapar no segundo trimestre, segundo dados da Lseg.

Em paralelo, a companhia também anunciou que seu conselho de administração aprovou a distribuição de 275,97 milhões de reais em dividendos, correspondentes a 0,25 real por ação ordinária.

A rede de postos de combustíveis Ipiranga teve um crescimento no Ebitda ajustado recorrente de 80%, para 781 milhões de reais.

A Ultrapar afirmou que o salto no Ebitda deveu-se "principalmente em função de melhores margens, fruto da normalização do ambiente concorrencial e de ganhos de estoque no segundo trimestre, em comparação a perdas de estoques decorrentes das reduções de custos no segundo trimestre do ano passado".

A Ipiranga elevou o volume total de vendas em 4% e a receita líquida cresceu 11%, para 29,4 bilhões de reais, impulsionada em parte por "repasses dos aumentos de custos dos combustíveis".

A Ultrapar terminou junho com uma alavancagem de 1,2 vez ante 2,1 vezes ao final do primeiro semestre do ano passado.

