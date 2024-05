Incêndio atinge Hotel Fasano em São Paulo; fogo foi controlado

Um foco de incêndio causou, na noite desta terça-feira (30), a evacuação do luxuoso Hotel Fasano em São Paulo. Segundo os bombeiros, não houve vítimas.

O que aconteceu

Bombeiros encontraram muita fumaça no 22º andar. Por volta das 21h20, seis viaturas foram destacadas para atender ao chamado de incêndio na Rua Vittorio Fasano, 88, endereço do Hotel Fasano no Jardim Paulista, bairro da Zona Oeste de São Paulo.

Incêndio teria começado no 20º andar e portas corta-fogo estavam abertas. De acordo com um bombeiro que participou da ocorrência, as chamas começaram em uma sauna, segundo o G1. As causas do incidente serão investigadas pelas autoridades.

"Local vistoriado e em segurança". Por volta das 22h20, foi informado no X, antigo Twitter, do Corpo de Bombeiros que o incêndio estava "extinto pelas equipes".

Estadia passa dos R$ 2.800. A rede de hospedagem conta com 10 unidades. O Hotel Fasano São Paulo Jardins foi aberto em 2003, uma suite com camas king-size, lençóis de algodão Egípcio de 500 fios, cortinas de linho e banheiros de mármore branco, além de outros itens de luxo, custa a partir de R$ 2.849.

Rede hoteleira está entre as melhores do mundo. O Hotel Fasano Rio de Janeiro foi eleiro o melhor hotel da América Central e do Sul em 2023. Ainda no mesmo ano, o Fasano Trancoso, na Bahia, foi considerado o 10º melhor novo hotel do mundo. Já em 2022, o Hotel Fasano Fifth Avenue foi um dos oito melhores hotéis em Nova York.