CDC, dos EUA, pede a Estados que mantenham testes de gripe em alta neste verão

(Reuters) - O Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC na sigla em inglês) dos Estados Unidos aconselhou nesta terça-feira os Estados a ajudar na vigilância da gripe aviária H5N1, aumentando os testes de amostras do vírus da gripe A durante o verão para ajudar a detectar até mesmo casos raros de transmissão do vírus a humanos.

O vice-diretor principal do CDC, Nirav Shah, solicitou o aumento da vigilância antes do declínio sazonal típico da atividade e dos testes de influenza devido ao surto contínuo de H5N1 entre aves e gado leiteiro dos EUA.

A gripe aviária foi identificada em dezenas de rebanhos leiteiros em nove Estados. Uma pessoa do Texas que teve contato com vacas leiteiras foi infectada com a gripe aviária H5N1 e sofreu conjuntivite.

Laboratórios de saúde pública lidam com amostras de gripe de jurisdições locais e as subtipam para identificá-las como um vírus comum ou um novo vírus, como o H5N1.

No início de maio, o CDC se reuniu com autoridades estaduais de saúde e pediu que facilitassem a distribuição de equipamentos de proteção aos trabalhadores rurais a fim de evitar a infecção pela gripe aviária.

(Reportagem de Sneha S K em Bengaluru)