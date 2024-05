Polícia agride estudantes em votação de escolas cívico-militares na Alesp

O projeto de lei que regulamenta escolas cívico-militares na rede estadual de São Paulo passa por votação nesta terça (21) na Alesp. Antes, policiais militares agrediram manifestantes que estavam no local.

O que aconteceu

Antes da votação, estudantes foram recebidos com bomba e cassetete. Um vídeo gravado pela assessoria de imprensa do gabinete da deputada estadual Monica Seixas (Psol) mostra policiais agredidndo dezenas de jovens que tentavam acessar o plenário da assembleia.

Eduardo Suplicy diz que foi agredido. No Twitter, o deputado estadual pelo PT afirmou que tentou "mediar o entendimento e foi surpreendido com spray de pimenta". Ele divulgou um vídeo com imagens do momento em que tudo aconteceu.

Agora na @alesp! Com forte presença policial, está em votação o projeto das Escolas Cívico-militar. Estudantes contrários buscam o diálogo e enfrentam a truculência da PM. Tentei mediar o entendimento e foi surpreendido com spray de pimenta e paredão da Tropa de Choque da PM. + pic.twitter.com/KVAFHtvPpt -- Eduardo Suplicy (@esuplicy) May 21, 2024

Ediane Maria (Psol) e Monica Seixas (Psol) também relatam problemas. Em um vídeo produzido pela assessoria, a deputada afirma que os policias a empurram. Ela diz que há mais de sete pessoas machucadas e outras sete presas em função do bloqueio montado pela polícia para impedir o deslocamento dos estudantes. "É inaceitável que estudantes sejam tratados dessa maneira. Se fazem isso na casa do povo, imagina o que farão nas escolas", afirmou Monica.

Em votação sobre Sabesp, manifestantes também foram agredidos. Em 06 de dezembro, a polícia usou spray de pimenta e bateu com cassetete em pessoas que se opunham à aprovação pelos deputados estaduais do projeto de lei que permitiu a transferência do controle acionário da empresa. Houve feridos e presos.

O que diz a proposta

Tarcísio de Freitas (Republicanos) já disse que é favorável ao modelo e pretende criar 100 escolas cívico-militares no estado. Se o projeto for aprovado, o texto vai à sanção do governados. Pelas regras, ele tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar a proposta aprovada. Caso não se manifeste nesse prazo, André do Prado (PL), presidente da Alesp, deve promulgar o projeto aprovado dentro de 10 dias.

Defendida por bolsonaristas, proposta institui programa de escolas militarizadas no estado. Pelo texto, a iniciativa ficará sob responsabilidade da Secretaria de Educação do Estado e prevê a implantação do modelo em escolas novas ou já existentes, com a finalidade de melhorar a qualidade da educação pública.

O UOL já havia adiantado que o projeto de São Paulo focaria em escolas com nota baixa no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e que estão localizadas em regiões vulneráveis. O governo diz que o objetivo é melhorar a "qualidade do ensino", além do "enfrentamento à violência e a promoção da cultura de paz".