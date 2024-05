Carla Araújo: Enquanto a Justiça avança, inação protege Zambelli na Câmara

Enquanto o corporativismo da Câmara dos Deputados evita o avanço de possíveis decisões que possam punir os membros da Casa, na esfera judicial a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) vem acumulando derrotas, apontou a colunista do UOL Carla Araújo no UOL News 2ª edição de hoje (21).

Hoje, a primeira turma do STF (Supremo Tribunal Federal) aceitou denúncia contra a deputada federal, e Zambelli virou ré por invasão ao sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

A Carla Zambelli perdeu muito o protagonismo político dela com o fim da era Bolsonaro, porém há esse corporativismo do Congresso. (...) Agora, na esfera judicial as coisas estão avançando. Então, ela vira ré em um segundo processo. Carla Araújo, colunista e chefe da sucursal do UOL em Brasília

Eventualmente, a gente pode ver e está vendo a esfera judicial em relação às atitudes da deputada estarem indo [em direção a algo]. Ela tem suas regalias como parlamentar, mas ela tem o seu direito a uma defesa nesses processos como cidadã. Carla Araújo, colunista e chefe da sucursal do UOL em Brasília

Carla Araújo comenta a inação da Câmara dos Deputados, resultando em certa proteção da deputada no Conselho de Ética.

Agora, de fato, no Congresso ela não teve avanços de retaliação, de ela deixar de ser [deputada]. O Conselho de Ética da Câmara praticamente é uma inação neste mandato do presidente Arthur Lira. Ele consegue, desde todos os espectros políticos, manter ali os deputados sem uma punição. Carla Araújo, colunista e chefe da sucursal do UOL em Brasília

A Carla Zambelli, para o bolsonarismo, está abandonada. Porque para o bolsonarismo ela não tem mais nenhuma relevância e o próprio Bolsonaro, desse episódio da arma [nas eleições de 2022], acaba querendo distância dela. Já falamos bastante aqui sobre isso, dela ter se tornado uma figura meio tóxica para esse bolsonarismo. Carla Araújo, colunista e chefe da sucursal do UOL em Brasília

Tales: PT está de braços abertos para volta de Dirceu à vida política

Também durante o UOL News 2ª edição de hoje, o colunista Tales Faria afirmou que ainda não se sabe qual será a relação de José Dirceu com Lula ou com o governo após a decisão da 2ª Turma do STF de extinguir a condenação da Lava Jato contra o ex-ministro. Mas sabe-se que o PT estará de braços abertos para recebê-lo em sua volta à vida política.

A expectativa é que Dirceu dispute uma vaga como deputado federal, em busca de redenção, nas eleições de 2026.

José Dirceu foi afastado do governo [Lula] no mensalão, aquilo deixou ele bem magoado. Tem toda uma história que ainda vai ter que ser segmentada para a gente poder entender qual vai ser o relacionamento novo entre Lula e José Dirceu, entre o José Dirceu e o governo. O mais certo disso é que o PT está de braços abertos [para ele]. Certamente. Tales Faria, colunista do UOL

Não acredito que o José Dirceu volte a ser a mesma coisa que era. Todas essas pessoas que voltaram depois que saíram [da vida política] e tiveram muito poder, quando voltaram não voltaram com o mesmo poder que tinham antes. É curioso. Acho que ele tem tudo para se eleger, tem uma importância grande no partido dele, o PT, provavelmente sempre terá. Tales Faria, colunista do UOL

