Dólar tem leve alta e Ibovespa recua com cautela sobre juros nos EUA

O dólar comercial encerrou a terça-feira (21) em leve alta, em sintonia com o avanço da moeda norte-americana ante várias divisas no exterior, após autoridades do Federal Reserve voltarem a demonstrar cautela sobre o início dos cortes de juros nos EUA. A moeda americana terminou o dia vendida a R$ 5,1162, com alta de 0,23% ante o fechamento da véspera. Em maio, porém, a divisa acumula baixa de 1,47%.

O Ibovespa, índice de referência do mercado acionário brasileiro, caiu 0,27%, para 127.411,55 pontos, após oscilar entre uma máxima de 128.271,87 pontos e uma mínima de 127.205,34 pontos na sessão.

Duas autoridades do Fed (Federal Reserve, o banco central americano) disseram nesta terça (21) que é prudente esperar mais alguns meses para garantir que a inflação realmente volte a se aproximar da meta de 2%, antes de iniciar os cortes na taxa básica de juros nos EUA.

"Na ausência de um enfraquecimento significativo no mercado de trabalho, preciso ver mais alguns meses de bons dados de inflação antes de me sentir confortável em apoiar uma flexibilização na postura da política monetária", disse o diretor do Fed Christopher Waller em discurso no Instituto Peterson de Economia Internacional. "Não estou com pressa para cortar os juros", disse o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, a repórteres, depois de uma conferência.

Com o mercado retornando aposta de dois cortes de juros neste ano nos EUA e com a alta das commodities, o real tende a se valorizar. "Os juros locais reais [acima da inflação] estão muito altos e isto tende também a ser bom para nossa moeda", escreveu o diretor da consultoria Wagner Investimentos, José Faria Júnior, em comentário enviado a clientes. "Assim, não nos parece provável que o dólar suba muito."

*Com informações da Reuters