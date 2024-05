Governo deve anunciar medidas para compensação da desoneração esta semana, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que as medidas de compensação para a desoneração da folha de pagamentos devem sair nesta semana, mais provavelmente na quinta ou na sexta-feira.

As medidas estão sendo remetidas para a Casa Civil, para análise.

Em entrevista a jornalistas na chegada à Fazenda após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Haddad afirmou que o governo também deve anunciar nesta semana um plano de socorro voltado para empresas do Rio Grande do Sul afetadas pelas enchentes.

(Reportagem de Victor Borges)