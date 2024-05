Petróleo cai com anúncio de que governo dos EUA venderá reservas de gasolina

Os preços do petróleo caíram, nesta terça-feira (21), após o governo americano decidir tentar reduzir os preços da gasolina antes do verão vendendo reservas de combustível no mercado.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho cedeu 0,99%, sendo negociado a US$ 82,88.

Enquanto isso, o West Texas Intermediate (WTI) para junho caiu 0,67%, a US$ 79,26.

O Departamento de Energia anunciou que venderia um milhão de barris de gasolina de suas reservas, uma iniciativa "estrategicamente projetada para maximizar o impacto na redução dos preços em um momento em que os americanos estão se preparando para viajar", indica um comunicado oficial.

Essa decisão ocorre antes do fim de semana prolongado do feriado do Memorial Day nos Estados Unidos, que marca o início da temporada de viagens do verão no país.

"Com o Memorial Day chegando e o início da temporada de viagens, a administração Biden-Harris toma a iniciativa de reduzir os custos da gasolina vendendo um milhão de barris" do combustível, explicou a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.

Essa iniciativa "deveria ter um impacto pequeno nos preços dos postos de gasolina em nível nacional, mas poderia exercer certa pressão de baixa no nordeste", explicou Patrick De Haan, analista da GasBuddy. O analista lembrou que um milhão de barris de gasolina corresponde a 2,7 horas de consumo em todo o país.

