Cármen e Moraes citam desinteligência e burrice ao julgar Zambelli e hacker

Os termos "desinteligência natural" e "burrice" foram usados pelos ministros do STF Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, respectivamente, ao se referirem à conduta da deputada Carla Zambelli e do hacker Walter Delgatti, que falsificaram um mandado de prisão de Moraes contra ele mesmo.

O que aconteceu

A deputada do PL e Delgatti Neto se tornaram réus por invasões aos sistemas eletrônicos do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Por unanimidade, a primeira turma do Supremo a ceitou a denúncia contra os dois, que vão responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. O relator do caso foi Moraes.

A ministra Cármen Lúcia afirmou que a "desinteligência natural" de Zambelli e Delgatti preocupa mais que a IA (Inteligência Artificial). Ao avaliar a conduta da deputada federal, a ministra ainda disse que a dupla não apenas cometeu um crime, mas deu um "salto triplo carpado criminoso".

O comentário foi avaliado como educado por Moraes que concordou que a conduta de Zambelli e Delgatti foi uma "burrice". O voto de Moraes para tornar Zambelli e Delgatti réus foi seguido pelos outros colegas da Turma — além de Cármen Lúcia, votaram Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux.

Quando vossa excelência [ministro Moraes] descreve que havia entre as notas, as providências, a possibilidade de vossa excelência ter, inclusive, determinado a própria prisão, eu começo a não me preocupar com a inteligência artificial, mas com a desinteligência natural de alguns que atuam criminosamente -- além de tudo, sem qualquer tracinho de inteligência. Porque aí vossa excelência se auto prender por falsificação, num órgão que é presidido por um colega de vossa excelência é um salto triplo carpado criminoso. Impressionante. Só para acentuar a minha preocupação com a desinteligência natural, ao lado da inteligência artificial.

Cármen Lúcia

Vossa Excelência [ministra Cármen Lúcia], sempre muito educada, disse a desinteligência natural. Eu chamaria burrice mesmo, natural. E achando que isso não fosse ser descoberto.

Alexandre de Moraes

Delgatti fez dez invasões a sistemas do Judiciário, diz PGR

O hacker criou mandados falsos de prisão, bloqueio de bens e quebra de sigilo contra Moraes. Além disso, segundo a Procuradoria-Geral da República, produziu falsos alvarás de soltura em favor de pessoas presas, inclusive um líder do CV (Comando Vermelho) condenado a mais de 200 anos de prisão.

A defesa de Zambelli nega os crimes. Em nota à imprensa, os advogados da parlamentar afirma que a investigação não reuniu elementos que comprovem a culpa dela.