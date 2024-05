Órgão regulador barra aquisição pela Minerva de plantas da Marfrig no Uruguai

SÃO PAULO (Reuters) - A autoridade concorrencial uruguaia Coprodec informou nesta terça-feira que rejeitou um pedido da Minerva para a compra de três unidades de abate da Marfrig no país.

No documento, a Coprodec indicou que as medidas de mitigação propostas pela Minerva não foram suficientes para evitar um impacto anticoncorrencial no mercado de carne bovina do Uruguai.

Em comunicado ao mercado, a Minerva disse que está avaliando os termos da decisão da Coprodec e que deve apresentar recurso "nos próximos dias".

A proprosta de aquisição dos ativos no Uruguai faz parte de um negócio mais amplo anunciado em agosto, pelo qual a Minerva pretende comprar um total de 16 unidades de abate da Marfrig na América do Sul, por 7,5 bilhões de reais.

Em documentos separados, tanto a Minerva quanto a Marfrig disseram que as três fábricas no Uruguai estão avaliadas em 675 milhões de reais, acrescentando que a decisão do órgão regulador uruguaio não afeta os planos de aquisição de plantas de abate no Brasil, Chile e na Argentina pela Minerva.

O fechamento das demais operações na América do Sul ainda está sujeito a determinadas condições precedentes, como a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), disse a Minerva em comunicado.

O Ministério da Economia do Uruguai, responsável pela autoridade antitruste do país, não comentou a decisão.

(Reportagem de André Romani em São Paulo e Lucinda Elliott em Montevidéu; reportagem adicional de Patrícia Vilas Boas)