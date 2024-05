Detran suspende prazo de multa, licenciamento e CNH devido a cheias no RS

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran), em parceria com o Detran-RS (Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande Sul), decidiu pelo adiamento de 90 dias de prazos referentes a registro de veículos, multas e habilitação devido aos alagamentos ocorridos no estado gaúcho após as fortes chuvas das últimas semanas.

O que aconteceu

Devido às enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul, as autoridades estão impossibilitadas de trabalhar após o Procergs (Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul) precisar desligar preventivamente seu data center por sua sede ser atingida pelas águas.

Por esse motivo, o Contran e o Detran-RS comunicaram uma suspensão dos prazos de registro de veículos, multas e habilitações por 90 dias.

Prazos vencidos a partir do dia 19 de abril estão contemplados na nova deliberação. Já para a efetivação de transferência de veículos, estão incluídos os negociados a partir de 19 de março.

Para fins de fiscalização, veículos registrados no Rio Grande do Sul serão considerados licenciados, sendo autorizada sua circulação em todo o Brasil enquanto durarem os efeitos da deliberação, que pode ser prorrogada.

A Deliberação 274/2024 estabelece a interrupção dos seguintes prazos:

- Renovação das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH), das Autorizações para Conduzir Ciclomotor (ACC) e da Permissão Para Dirigir (PPD);

- Prazo de validade das CNHs, ACCs e PPDs;

- Prazo para registro e licenciamento de veículos novos;

- Prazo para ser feita a transferência de veículo usado;

- Prazo para fazer o exame toxicológico;

- Expedição de notificação de autuação;

- Apresentação da defesa prévia;

- Identificação do condutor infrator;

- Interposição de recurso de multa;

- Defesa prévia e interposição de recursos em processos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação.

