Não há previsão de adiamento das eleições no RS, diz Alexandre de Moraes

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, afirmou nesta terça-feira (21) que o calendário das eleições municipais de outubro está mantido, mesmo com o desastre climático derivado das chuvas no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Adiamento não está em estudo. Na abertura da sessão de hoje do TSE, Moraes disse que não há qualquer previsão de adiamento das eleições no Rio Grande do Sul.

Estrutura mantida para o pleito. Segundo Moraes, o TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul) não sofreu danos estruturais que sustentassem uma possibilidade de suspensão das eleições.

Urnas danificadas serão contabilizadas. Moraes afirmou que as urnas que eventualmente tenham sido danificadas pelas enchentes serão contabilizadas e substituídas por outras do estoque da Justiça Eleitoral.

Calendário permanente no Brasil todo. O presidente do TSE declarou que, pelo menos até agora, existem todas as condições necessárias para garantir a realização das eleições em outubro. Disse ainda que isso é importante para que o calendário seja integralmente mantido no país inteiro.

Governador afirmou que adiamento da eleição não era tema de discussão. Ontem, durante entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou que não trabalhava com a possibilidade de adiamento da eleição municipal.

Não há nenhuma previsão, nenhuma discussão de qualquer adiamento das eleições no Rio Grande do Sul. Nós estamos em maio, todas as providências estâo sendo tomadas no âmbito do governo do estado do Rio Grande do Sul e do governo federal para, obviamente, se não o retorno total do que era antes dessa devastação pela inundação, o retorno do mínino da rotina.

Alexandre de Moraes, presidente do TSE