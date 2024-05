Tales: PT está de braços abertos para volta de Dirceu à vida política

Ainda não se sabe qual será a relação de José Dirceu com Lula ou com o governo federal após a decisão da 2ª Turma do STF de extinguir a condenação da Lava Jato contra o ex-ministro. O que se sabe é que o PT estará de braços abertos para recebê-lo em sua volta à vida política, afirmou o colunista do UOL Tales Faria durante o UOL News 2ª edição desta terça-feira (21).

A expectativa é que Dirceu dispute uma vaga como deputado federal, em busca de redenção, nas eleições de 2026.

José Dirceu foi afastado do governo [Lula] no mensalão, aquilo deixou ele bem magoado. Tem toda uma história que ainda vai ter que ser sedimentada para a gente poder entender qual vai ser o relacionamento novo entre Lula e José Dirceu, entre o José Dirceu e o governo. O mais certo disso é que o PT está de braços abertos [para Dirceu]. Certamente.

Não acredito que o José Dirceu volte a ser a mesma coisa que era. Todas essas pessoas que voltaram depois que saíram [da vida política] e tiveram muito poder, quando voltaram não voltaram com o mesmo poder que tinham antes. É curioso. Acho que ele tem tudo para se eleger, tem uma importância grande no partido dele, o PT, provavelmente sempre terá. Tales Faria, colunista do UOL

Tales Faria conta que o ex-ministro segue bastante influente entre militantes do PT.

Depois do Lula, ele é o segundo grande símbolo e personagem para os militantes do partido, então ele sempre vai ter importância dentro do partido. Não aqui no parlamento. Aqui ele vai ter sempre arestas, dificuldades, em função do que passou.

No governo, o problema é ele. No governo ele e o Lula viveram momentos que são altos e baixos, mas são um pouco mais do que isso. Houve momentos em que o Zé Dirceu achava que estava sendo sacrificado pelo Lula, e houve momentos que o Lula não queria mesmo assumir as coisas do Zé Dirceu. Tales Faria, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: