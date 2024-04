Ibovespa fecha em alta com salto de Casas Bahia após acordo para aliviar caixa

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta segunda-feira, marcada pelo salto de mais de 30% das ações da Casas Bahia, após a rede de varejo pedir recuperação extrajudicial, o que analistas viram como um alívio para o caixa e uma oportunidade para a empresa focar no seu plano "transformacional".

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,51%, a 127.172,42 pontos, de acordo com dados preliminares. Na máxima do dia, chegou a 127.270,93 pontos. Na mínima, a 126.466,58 pontos. O volume financeiro somava 14,77 bilhões de reais antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)